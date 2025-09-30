Prorrogan el contrato de la iluminación de las fiestas
REDACCIÓN
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía ha concedido una prórroga a Iluminaciones Santiaguesas en el marco del contrato de alumbrado para las fiestas de Navidad, Santa Rita y San Roque. En 2024, el Ayuntamiento y la empresa firmaron un contrato para las fiestas de Navidad de ese año, y las de Santa Rita y San Roque de este, y en las cláusulas ya se establecía que podría prorrogarse el acuerdo hasta tres años más si la empresa lo solicitaba. Iluminaciones Santiaguesas ha propuesto la prórroga para esta Navidad y las fiestas de 2026. El importe es de 115.000 euros, y la firma deberá renovar al menos la mitad de sus arcos luminosos.
