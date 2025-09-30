Dos personas heridas en sendos accidentes de tráfico en Rubiáns y Sisán

Un motorista resultó herido de consideración ayer al mediodía tras sufrir un accidente por alcance con un turismo en la recta de Rubiáns. El siniestro se produjo sobre las 12.00 horas, y el conductor de la moto quedó tendido sobre el asfalto. Fue atendido por los sanitarios del 061 y por los equipos locales de emergencias desplazados hasta el punto, y lo derivaron al Hospital do Salnés. Iba consciente y orientado.

Poco después, los servicios de emergencias y el 061 recibieron también varias llamadas por un hombre que se había desmayado a las puertas de la capilla de Trabanca Badiña, donde en ese momento se oficiaba la misa solemne de San Miguel. Los vecinos aseguran que la ambulancia tardó más de media hora en llegar al punto desde que fue requerida por primera vez para auxiliar al hombre indispuesto.

Finalmente, sobre las 13.00 horas una persona resultó herida en la calle Cabarcos, en Sisán (Ribadumia) tras impactar con su coche contra un poste.