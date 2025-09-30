PDRA, CIG y Adega anuncian acciones judiciales contra Altri

Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), Confederación Intersindical Galega (CIG) y Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) anunciaron en Carril (Vilagarcía) su nueva ofensiva contra la instalación de Altri.

Se trata de un contencioso administrativo contra la denegación del recurso de alzada que pedía el archivo del expediente de solicitud de concesión de aguas por parte de la citada compañía, al entender los impulsores de esta acción legal conjunta que el 30 de mayo de 2024 venció el plazo máximo establecido, de 18 meses, «sin que la Xunta lo resolviera», por lo que se considera «desestimado».

Abastecimiento

De este modo dicen canalizar «las miles de alegaciones presentadas por la ciudadanía contra la concesión de 46.000 metros cúbicos de agua al día», recordando que Adega defiende que el caudal solicitado por Altri sea destinado a usos ambientales y de abastecimiento».

Los denunciantes. / FdV

Esta entidad, PDRA y CIG ya solicitaron el pasado mes de febrero a la directora de Augas de Galicia que declarara la caducidad del procedimiento, «y dado que no recibimos respuesta recurrimos en alzada 1 de agosto, contestando la presidenta de Augas de Galicia que desestimó nuestro recurso».

Entienden los demandantes que se ha provocado «inseguridad jurídica y un perjuicio al interés público».

«Clamor social»

E insisten en ello con la presentación del citado recurso «ante el intento obstinado de la Xunta de seguir manteniendo abierto el expediente a pesar del clamor social de oposición a Altri»,. sostiene el secretario xeral de CIG, Paulo Carril.

Quien hace hincapié en que «se trata del segundo contencioso administrativo de CIG contra la Xunta en el expediente de Altri, tras el formalizado a raíz de la disolución de Impulsa Galicia, la sociedad pública promotora do proyecto, en un intento de eliminar pruebas».

Repite la CIG que este proyecto es «una brutal ofensiva contra los sectores económicos y productivos», oponiéndose «a que sean expropiados y se haga negocio con ellos».