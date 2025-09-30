El Obradoiro de Emprego acondiciona el mirador de Beiro

Los alumnos que están cursando la especialidad de forestales del Obradoiro de Emprego juvenil están llevando a cabo sus últimos trabajos incluidos en el mencionado proyecto formativo, que será clausurado a mediados del mes de octubre. En los últimos días, las actuaciones se centraron en la zona del mirador de Beiro.

Allí, los aprendices recibieron la visita de la concelleira de Emprego, Carmen Gómez, quien comprobó la aplicación práctica de todos los conocimientos que los jóvenes han ido adquiriendo jornada a jornada durante los últimos meses.

Incluso les agradeció su implicación a lo largo del año de formación que está a punto de finalizar.

Los nuevos trabajadores forestales saldrán del taller «con un certificado de profesionalidad que les abrirá oportunidades laborales», explican desde la organización.

Trabajos por todo el concello

En Beiro, han ejecutado trabajos de limpieza de maleza, realizando desbroces con hilo y disco. Además, también han acondicionado las escaleras de acceso al mirador y al molino de viento.

Hace unos días, este grupo dirigido por el experto docente José Luis Cancela Martínez realizó actuaciones también por otras zonas verdes y espacios de ocio del municipio valgués.

Entre ellos, destacan las lagunas de Mina Mercedes y Porto Piñeiro, el entorno del tanatorio municipal y el colegio Ferro Couselo.

También realizaron trabajos en el parque Irmáns Dios Mosquera y en los aledaños de la Casa da Caña, donde llevaron a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de la zona.

Otras de las obras destacadas que efectuaron fue la poda de las camelias en la plaza Manuel Vicente Cousiño de Pontevalga.

Completaron su actividad con el embellecimiento de los arbustos en la casa de la cultura, la tala de árboles en el área fluvial de Vilarello y la limpieza y colocación de malla antihierba en la estación depuradora municipal.

El Obradoiro de Emprego Xóvenes está terminando de formar un total de dieciséis personas en las especialidades de albañilería y trabajos forestales.