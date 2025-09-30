O Salnés refuerza su promoción como un paso obligado para el Camiño de Santiago

La conversión de O Salnés como uno de los pasos obligados hacia Santiago de Compostela sigue dando pasos en su promoción. El último de ellos es la colaboración con la Asociación « A Mochila da Luz», una actividad que se encuentra dentro de las acciones impulsadas para la desestacionalización turística del Xeodestino Salnés, con financiación de la Axencia de Turismo de Galicia.

Esta colaboración responde a los resultados favorables obtenidos en ediciones anteriores y reafirma el compromiso de ambas entidades con la promoción y difusión de las rutas vinculadas al Origen de Todos los Caminos: la Variante Espiritual, la Ruta Padre Sarmiento, el Camino al Origen y Navega el Camino, así como el desarrollo de actividades asociadas a estos itinerarios.

Durante este año, la Asociación A Mochila da Luz ha desempeñado un papel esencial en el apoyo a los peregrinos que recorren el Camiño Portugués, ofreciendo información personalizada, apoyo logístico y asesoramiento sobre rutas, recursos turísticos, alojamientos, actividades complementarias, traslados en barco y servicios de la zona.

Solo en la temporada alta se alcanzaron picos de hasta 600 peregrinos atendidos al día, mientras el promedio entre los meses de mayor actividad, de marzo a septiembre, se situó en unos 500 peregrinos diarios. Esto supone más de 3.000 peregrinos a la semana y más de 10.000 al mes, alcanzando un volumen superior a los 80.000 peregrinos atendidos durante el período comprendido de marzo a septiembre, lo que convierta a la asociación en un canal directo y eficaz de divulgación.

La asociación dispone de una oficina en Pontevedra, cedida por la Xunta, y desde marzo de 2025, cuenta con un local en Soutomaior, además de otro abierto en agosto en Redondela, puntos estratégicos de atención turística en el Camiño Portugués y en el de la Costa. Este convenio va a permitir a la Mancomunidade reforzar el impacto visual y promocional, instalando lonas publicitarias sobre la comarca en la oficina de Arcade, así como códigos QR de acceso a la web comarcal, lo que supone una acción de «gran promoción visual y de gran alcance fuera de O Salnés.

La colaboración ha sido clave en cuestiones como la distribución de material promocional en varios idiomas y en una estrategia activa en redes sociales, foros y blogs especializados. David Castro, presidente de a Mancomunidade, destacó la importancia de esta colaboración por «ser un valioso escaparate y una gran oportunidad para promocionar nuestros productos vinculados al Camiño de Santiago».