«Merca no teu comercio» sortea 1.000 euros en Vilanova y A Illa

Los municipios de Vilanova y A Illa han sido dos de los elegidos para desarrollar la campaña «Merca no teu comercio», una iniciativa publicitaria y promocional de la Federación de Comercio de Pontevedra, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia.

El objetivo de la misma, que comprende 40 campañas (10 por provincia) y más de 90 localidades en toda Galicia, es estimular las ventas en los municipios rurales gallegos, acercar los clientes a los comercios de proximidad y dinamizar el sector. En la provincia de Pontevedra se celebrarán 10 de estas iniciativas, englobando a 21 localidades hasta el mes de noviembre y repartiendo un total de 10.000 euros en premios.

Podrán participar en esta campaña de «Merca no teu comercio» todos los clientes que realicen compras en los establecimientos de Vilanova y A Illa entre el 1 y el 15 de octubre. Deberán hacerlo registrando directamente su compra en la web de la localidad correspondiente (mercanoteucomercio.com/vilanova; mercanoteucomercio.com/illa) a tra´ves de cualquier dispositivo electrónico: móvil, tablet y ordenador. La participación puede ser registrada también por el comerciante, si lo desea, a través de la misma plataforma, donde se puede introducir directamente la operación de compra de los clientes, duplicando de esta forma sus opciones de ganar.

Entre los participantes en esta campaña se sortearán 1.000 euros, distribuidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros, que deberán ser empleadas para volver a comprar en los comercios de proximidad de las respectivas localidades. El sorteo se realizará el 16 de octubre, y el viernes 24 de octubre tendrá lugar la entrega de los premios a los afortunados.

La campaña ya se ha lanzado en otros municipios como es el caso de Poio y Meaño, donde ayer se procedió a la entrega de los premios tras desarrollarse entre el 1 y el 15 de este mes. El acto se desarrolló en la plaza de O Mosteiro de Poio, con la participación del alcalde de ese municipio, Ángel Moldes, y de representantes del Concello de Meaño y las asociaciones de comerciantes. También estuvieron presentes el presidente de la Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias, así como Ana Isabel Ansín, directora de la oficina de Combarro de Abanca.

Merca no teu comercio se está convirtiendo en una iniciativa clave para impulsar las ventas en el pequeño comercio de proximidad frente a las grandes superficies a fin de que se pueda mantener el tejido económico en los municipios más rurales de la comarca.