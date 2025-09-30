Daniel Castelao se despide, por ahora, de los balcones de O Grove

La exposición «Balcóns con memoria. Castelao Vive» se despide de O Grove tras un mes y medio colgada en la calle que lleva el nombre del ilustre rianxeiro en el municipio meco.

Tras su inauguración el pasado 17 de agosto con música, cantantes y poetas incluidos, el CMDC Breogán celebró el 75 aniversario del fallecimiento de Castelao.

Para ello, recopilaron una muestra de diez obras de diferentes artistas del panorama gallego. Andrea Menéndez, Gogue, Laura Meis, Lucia Cid, Mario Rodríguez, Nadia Otero, Nekro, Paco Luna, Sandra Torboada y Tamara Domínguez, fueron los encargados de ilustrar la calle durante la recta final del verano.

Lo hicieron con todo tipo de obras, desde caricaturas hasta fotografías o dibujos «donde recogieron a Castelao o a su obra», explican desde la organización que llevó a cabo la muestra.

Las diferentes piezas artísticas fueron impresas en lonas y colgadas en los balcones cedidos por los vecinos de la mencionada vía, siendo contemplados por grovenses y visitantes durante su tiempo de exposición.

Ante la buena acogida del público, desde la organización aseguran que la muestra «podrá seguir viéndose en otros escenarios tras el interés de algunas entidades por albergar la exposición», aunque todavía no revelan su ubicación.