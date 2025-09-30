Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración del personal de mantenimiento del Hospital

R. P.

Pontevedra

El personal de la concesionaria del mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra reclama mejoras laborales y salariales. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la empresa, y aseguran los trabajadores que se mostró dispuesta a seguir negociando. Si las conversaciones no fructifican habrá huelga del 7 al 14 de octubre. Además, hoy, el 2 y el 3 habrá concentraciones.

