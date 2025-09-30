Concentración del personal de mantenimiento del Hospital

El personal de la concesionaria del mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra reclama mejoras laborales y salariales. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la empresa, y aseguran los trabajadores que se mostró dispuesta a seguir negociando. Si las conversaciones no fructifican habrá huelga del 7 al 14 de octubre. Además, hoy, el 2 y el 3 habrá concentraciones.