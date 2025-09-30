Concentración del personal de mantenimiento del Hospital
Pontevedra
El personal de la concesionaria del mantenimiento del Hospital Provincial de Pontevedra reclama mejoras laborales y salariales. El pasado viernes mantuvieron una reunión con la empresa, y aseguran los trabajadores que se mostró dispuesta a seguir negociando. Si las conversaciones no fructifican habrá huelga del 7 al 14 de octubre. Además, hoy, el 2 y el 3 habrá concentraciones.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- El eco de la polémica por los Conciertos del Marisco resuena un año después
- La Valedora da un ultimátum a A Illa para que entregue la ordenanza de tráfico