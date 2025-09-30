Comienzan las actuaciones de mejora en la conexión de O Forno y A Torre

Valga ya ha puesto en marcha la mejora del camino que une los lugares de O Forno y A Torre esta semana.

Las obras de acondicionamiento de esta vía cuentan con un presupuesto que supera los 60.000 euros, en colaboración con la Consellería de Medio Rural a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) y del Plan Camiña.

El proyecto valgués incluye «la limpieza y preparación del terreno, la reposición de tuberías de saneamiento y abastecimiento de aguas», avanzan desde el Concello.

Además, también se llevarán a cabo trabajos de drenaje junto a la pavimentación de 350 metros de camino con base de grava y firme de aglomerando en caliente y el pintado de la señalización horizontal.

Mejorar la calidad de vida

Esta actuación se lleva a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los residentes en la zona.

Para ello, se les dotará de una carretera por la que puedan circular con sus respectivos vehículos con total seguridad y comodidad en el día a día.

El objetivo principal que persigue el Plan Camiña pasa por darle un lavado de cara a las condiciones de vida en las aldeas con la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras de sus carreteras y caminos.