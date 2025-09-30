La carretera Caldas-Vilagarcía, un vía crucis

La carretera que une Vilagarcía con Caldas tiene cada vez más cruces y pancartas en ambos márgenes de la calzada, instaladas por los vecinos para mostrar su más enérgico rechazo a la Variante Oeste, a la que también se oponen ciudadanos del Concello de Portas.

En las parroquias de Santo Estevo de Saiar y Santa María de Godos es donde más se aprecia ese vía crucis reivindicativo, con mensajes alusivos a los supuestos daños y perjuicios que la nueva carretera causaría tanto a viviendas particulares como a fincas de cultivo y negocios de la zona.

Ya se había explicado hace días en FARO DE VIGO que son cuatro las plataformas que, desde las parroquias de Godos, Santa María de Bemil, Saiar y Santa Mariña de Arcos, expresan su descontento con los ocho kilómetros del nuevo vial.

Las cruces están por todas partes. / M. Méndez

Aseguran que existe una enorme preocupación por la futura variante, y refuerzan su postura con cerca de 3.000 alegaciones presentadas en apenas diez días.

Defienden así la opción de consensuar la construcción de una vía blanda, con aceras y accesos, que una la N-550 y la N-640.

Al igual que proponen que no se construya el acceso al Puerto de Vilagarcía dentro de este proyecto, al entender que los perjuicios para las citadas parroquias de Caldas serían mucho mayores que los supuestos beneficios.

Sobre todo porque están convencidos de que el ahorro en tiempo que supondría la construcción de la nueva carretera sería de menos de un minuto.

Los mensajes son contundentes. / M. Méndez

Derribo de casas

Pero las razones que barajan los damnificados y los llevan a pedir que se paralice el proyecto y se diseñe una alternativa son muchas más. Empezando por el hecho de que en Caldas y Portas sean una treintena de casas las que tendrían que ser demolidas en el supuesto de que se realice el trazado propuesto en julio.

Además, según los propios afectados, parece que también son varias decenas las empresas que se verían abocadas al cierre en el caso de que saliera adelante el proyecto que plantea cruzar la parroquia de Godos en dirección a Vilagarcía de Arousa.

AP-9 en Saiar-Carracedo

Dicho lo cual, y aprovechando el movimiento reivindicativo iniciado, los vecinos insisten en reclamar que se liberalice el tramo de la Autopista del Atlántico (AP-9) que avanza desde Saiar –el nudo de enlace al que se accede desde Vilagarcía– y Carracedo, que da servicio a localidades como Catoira y comarcas vecinas como Barbanza (Arousa Norte).

Y demandan los vecinos que esa liberalización se haga efectiva en los dos sentidos de circulación, convencidos de que ayudaría a reducir el tráfico en el núcleo urbano de Caldas.

Cruces y pancartas jalonan la carretera. / M. Méndez

AG-47

Entienden las plataformas vecinales, igualmente, que debería recuperarse el proyecto de la AG-47, que lleva paralizado varios años en su fase final, y que, a su juicio, solucionaría definitivamente la conexión del Puerto de Vilagarcía.

Todo ello cuestiones abordadas también por las Corporaciones municipales de Caldas y Portas, que celebraron sendos plenos extraordinarios para oponerse con rotundidad al proyecto.