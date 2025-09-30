Cáritas abre en Vilagarcía una tienda con ropa, calzado y complementos donados
A.M.
Vilagarcía
Cáritas Diocesana de Santiago abrió ayer en la calle Castelao, de Vilagarcía, su primera tienda Arroupa Moda Re- de O Salnés. Se trata de un comercio con ropa, calzado y complementos para mujer, hombre y niño, con prendas donados por empresas y particulares.
La tienda abre de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, y los sábados por la mañana, y además de ofrecer ropa a precios económicos, tiene una vertiente social, pues se ha contratado a dos personas del programa de inserción laboral. El proyecto tiene también vocación medio ambiental, pues al comprar prendas de segunda mano se produce un consumo más sostenible.
