Caliveras estrena un nuevo curso con nuevas actividades
La Escola de Arte Caliveras inició ayer una nueva andadura en las dependencias del Teatro Auditorio Valle-Inclán de Vilanova, en la que ofrecerá una oferta multidisciplinar de formación en diferentes actividades. Este año, a la mejora de la propuesta de baile y canto, la Escola mantendrá activas las aulas de plástica, artesanía, skate, teatro, iniciación a la música, guitarra, batería, bajo, piano, batucada, gaita, combo, percusión tradicional y fotografía. La inscripción en la Escola se mantendrá abierta todo el año, aunque dependerá de la formación de los diferentes grupos que puedan ir haciéndose en cada una de las modalidades que ofrecen.
El nuevo curso fue presentado ayer por el director de la Escola, Nolo Chazo, y el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán. Este último ensalzó a la entidad por haberse convertido «en algo más que una escuela de arte, son un auténtico movimiento dinamizador de la sociedad de Vilanova porque su actividad está creando una identidad de pueblo».
Chazo insistió en que, además de las clases que se imparten en el centro, Caliveras también tiene previsto impulsar actividades puntuales o de temática especial, que irán desde un magosto a un taller de decoración de Samaín pasando materclass de música.
