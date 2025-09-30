Apoyo mayoritario a la huelga en el centro de educación especial

El primer día de huelga en el centro de educación especial de Vilagarcía recibió ayer un apoyo mayoritario por parte de las familias. De los 59 niños matriculados en el centro, no acudieron a las aulas unos 40 (el 70 por ciento del total), según los datos facilitados por Conchi Ventoso, de la asociación de padres de alumnos.

La ANPA del centro de educación especial convocó esta protesta con carácter indefinido tras saber que la enfermera que habitualmente trabaja en este colegio ha sido trasladada a otro centro educativo de Ribadumia. La ANPA de Vilagarcía apunta que en el centro hay 23 niños en alerta escolar, que son aquellos susceptibles de sufrir en cualquier momento una complicación de salud que pueda poner en riesgo su vida.

Por ello, consideran un riesgo y una temeridad que la Consellería de Educación haya trasladado a la enfermera a Ribadumia. Conchi Ventoso, portavoz de la asociación de padres de alumnos, adelanta que, «no voy a mandar al colegio a mis hijas si no tengo la seguridad de que van a estar cubiertas por la enfermera en caso de necesidad».

También se queja de que, según ella, en la Xunta de Galicia ya ni siquiera le cogen el teléfono para hablar de este asunto. En consecuencia, se mantiene la huelga, y las familias seguirán sin mandar a sus hijos a clase hasta que no tengan otra vez a la enfermera «a tiempo completo».

La Consellería de Educación, por su parte, ha asegurando «comprender la preocupación» de la comunidad educativa del Centro de Educación Especial, pero les envía un mensaje de tranquilidad porque, «el centro seguirá contando con la enfermera a tiempo completo».

Según Educación, la profesional está estos días repartiendo su jornada entre Vilagarcía y el colegio de Ribadumia. «Se está trabajando para cubrir la enfermera que necesita el colegio de Ribadumia en los próximos días. En cuanto esta vacante esté cubierta, la enfermera volverá a estar a tiempo completo en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía».