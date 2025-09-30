La adjudicación de las obras del CEIP Rosalía de Castro, en la recta final

La licitación de los trabajos de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove continúa su curso y ya cuenta con un candidato para llevar a cabo las actuaciones presupuestadas en 1.719.078,46 euros.

Tras la presentación de las propuestas de cuatro empresas para encabezar el proyecto, se ha llevado a cabo la valoración del informe técnico.

Durante la mañana de ayer, la mesa de contratación reunida el pasado viernes avanzó que después de tener en cuenta criterios cuantificables a través de fórmulas, además de los juicios de valor, Obras y Servicios Gómez Crespo, SL es la licitadora con una puntuación más alta.