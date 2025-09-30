La adjudicación de las obras del CEIP Rosalía de Castro, en la recta final
O Grove
La licitación de los trabajos de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove continúa su curso y ya cuenta con un candidato para llevar a cabo las actuaciones presupuestadas en 1.719.078,46 euros.
Tras la presentación de las propuestas de cuatro empresas para encabezar el proyecto, se ha llevado a cabo la valoración del informe técnico.
Durante la mañana de ayer, la mesa de contratación reunida el pasado viernes avanzó que después de tener en cuenta criterios cuantificables a través de fórmulas, además de los juicios de valor, Obras y Servicios Gómez Crespo, SL es la licitadora con una puntuación más alta.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- O Grove se levanta contra las invasoras
- Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones
- Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025
- El eco de la polémica por los Conciertos del Marisco resuena un año después
- La Valedora da un ultimátum a A Illa para que entregue la ordenanza de tráfico