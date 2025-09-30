2.978 dosis de vacunas contra la gripe y el covid para los más vulnerables

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe y el covid tanto en residencias como en centros de discapacidad, protegiendo así a la población más vulnerable.

26 centros del área mencionada están recibiendo las dosis de esta campaña. Algunos de los centros ya han comenzado la vacunación como la residencia ServiSenior en Vilagarcía, que cuenta con 56 residentes y 8 trabajadores convocados o la residencia de Meis.

También se han estrenado la residencia de Campolongo en Pontevedra con más de 70 residentes y 26 trabajadores convocados y la residencia Mama-Mela de Forcarei.

«La vacunación será llevada a cabo por los equipos sanitarios de atención domiciliaria de este área sanitario», explican desde el Sergas.

Las residencias y los centros de discapacidad reciben las primeras dosis. / FdV

Desde la organización prevén una alta cobertura de vacunación. En ServiSenior se espera una cobertura del 93% para la gripe y del 84% para el covid en sus residentes.

Será incluso mayor en la Residencia Campolongo con un 99% de residentes y un 99% de trabajadores vacunados contra la gripe.

«La campaña va dirigida a 1.432 usuarios en residencias y centros de discapacidad además de los 344 trabajadores de estas instituciones», anuncian.

Además, cuentan que «continuará en los próximos días en el resto de centros programados». En total, se prevé utilizar 2.978 dosis de vacunas, 1.604 para la gripe y otras 1.374 contra el covid, durante la primera fase del proyecto.

La ampliación de la vacunación contra la gripe hasta los 11 años y la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación escolar por vía intranasal, es otra de las novedades de la campaña de este curso.

Se busca llegar a 19.000 niños nacidos entre 2014 y 2022, en función de las coberturas de inmunización alcanzadas, la Xunta «evaluará la extensión del proyecto piloto al resto de centros escolares en futuras campañas», sostienen.