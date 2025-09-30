La 19ª edición del VideaFest llenó Vilaxoán de música y arte

Vilaxoán se llenó de fiesta con la decimonovena edición del VideaFest. La exposición de la muestra pictórica de Juan Moreno Badía en el Pazo de Sobrán fue el eje central del certamen.

Sin embargo, esta celebración aglomera en cada convocatoria diferentes ámbitos de la cultura local. Por ello, tras la apertura de un mercadillo de moda sostenible, comenzaron las catas de vinos y la sesión vermú para amenizar la mañana.

La música, una de las grandes protagonistas del evento, arrancó antes de la degustación «Vilaxoán de Arousa» y se prolongó hasta las últimas horas del día.

Durante la jornada también se presentaron varios libros e incluso se sorteó uno de los cuadros de Moreno Badía, completando un día para el recuerdo para los asistentes a la cita.