Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González, Centolas de Ouro 2025

El Consello Local de Turismo del Concello de O Grove acordó, por unanimidad, entregar las Centolas de Ouro 2025 a Ricardo Fontoira, Tania Álvarez, Nikis Galicia y el doctor Diego González Rivas.

Este último «es un personaje de reconocido prestigio internacional que es merecedor de este galardón por su importante labor científica, sus investigaciones y el empleo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el ámbito de la cirugía», explica el alcalde de O Grove, José Cacabelos.

De este modo anuncia la elección de los cuatro seleccionados para recibir el galardón más preciado de la localidad meca, que se entrega cada año al abrigo de la Festa do Marisco.

«Es un médico que innovó en materia de implementación de la robótica en cirujía y ayuda a mejorar al vida de muchísimas personas en todo el mundo», insiste el primer edil al referirse al cirujano gallego, que lucha contra el cáncer de pulmón y otras patologías en hospitales del mundo entero.

LOC

Junto a Diego González Rivas, la Gala das Centolas de Ouro subirá al escenario del Auditorio Municipal Escuela de Música, al grovense Ricardo Fontoira, más conocido como Raúl y al que muchos conocen como un viejo lobo de mar.

Pero este marinero de 86 años no será homenajeado por su prolongada trayectoria en el sector pesquero, sino por «haber creado el tipo de letra Fontoira, que a modo de afición se dedicó a cultivar y diseñar durante muchos años hasta que se fue asentando y acabó siendo reconocido».

El folio de los barcos

La suya es, cabe recordar, una fuente tipográfica inspirada en el estilo tradicional de «foliar» los barcos en los puertos de O Grove y Meloxo.

La también grovense Tania Álvarez, palista del club deportivo y cultural Breogán, será otra de las protagonistas en la gala del día 1o, en este caso para agradecerle su esfuerzo y destacar los múltiples éxitos deportivos que ha alcanzado «en las diferentes competiciones internacionales en las que ha participado» representando a España y a O Grove.

Tania Fernández y Tania Álvarez celebran su victoria en la prueba del K-2 en Gyor. / RFEP

La vigente campeona del mundo en maratón en modalidad K-2 –venció formando tripulación con Tania Fernández en Hungría– lleva «muchos años haciendo gala de una brillante trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional», resalta el alcalde.

Quien explica que tras haber estudiado más candidaturas que nunca, el Consello Local de Turismo decidió que la cuarta Centola de Ouro sea para la empresa local Nikis Galicia, «montada por David Blanco y que fue creciendo y ganando protagonismo y cuota de mercado en Galicia», hasta convertirse en una marca «totalmente consolidada y reconocida por el programa Xacobeo», contribuyendo también a promocionar O Grove y a generar empleo.