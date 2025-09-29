El «nuevo» pazo de Montesacro de puertas afuera

El nuevo dueño del antiguo asilo de Cambados ya tiene a los arquitectos trabajando en un proyecto para su transformación en un hotel de lujo que busca tener un impacto económico y dinamizador. Un espacio gastronómico, un lugar para eventos y actividades culturales e incluso la regeneración de la playa de San Tomé… Son algunas ideas de un plan todavía en pañales y que conocieron las autoridades municipales esta semana.

El propio Enrique García Candelas se desplazó a la capital del albariño. El nombre del exdirector general del Banco Santander ha aparecido desde el principio como parte de Iberus Capital Investment Group SL, que se ha comprometido a respetar su esencia; el valor cultural y patrimonial del también pazo de Montesacro, con las intervenciones justas.

La operación se cerró en verano y, aunque no ha trascendido el coste, seguramente haya sido millonaria, porque las Hermanitas de los Ancianos Desamparados pedían casi cuatro millones. Como sea, le ha trasladado a Samuel Lago que el negocio merece la pena teniendo en cuenta además el entorno del barrio marinero, con su estética tradicional y pegado al mar.

Iberus está especializado en la compra de activos inmobiliarios y su conversión en negocios turísticos y hoteleros y ha visto un nicho de mercado. Cambados tiene pocas plazas hoteleras; sin contar el Parador, carece de un establecimiento de categoría superior, y el número de visitantes no deja de crecer en O Salnés. En lo que va de verano, suma casi cuatro millones de pernoctas.

Lo único que se podría interponer en sus planes es la necesidad de modificar el uso del suelo de la propiedad de 2.000 metros cuadrados para convertirlo, de asistencial, en residencial o terciario. Pero antes de llegar ahí, el regidor está dispuesto a quemar un último cartucho para forzar su compra por parte de la Xunta.

Iniciativa en el Parlamento

Su partido, el PSOE, ha registrado una iniciativa parlamentaria instándole a ejercer el derecho de retracto que implica un bien BIC, pues aunque el pazo aún está en trámite de estudio, es parte de uno: el conjunto histórico.

Reconoce no tener muchas esperanzas, pero «hay que intentarlo». Y lo ve así por lo sucedido desde que trascendió la puesta a la venta, hace casi tres años. De hecho, «no comparto lo dicho por José Ramón Abal –su socio de Pode–. Claro que lideramos la compra, pero nos sentimos desamparados, lo intentamos por activa y por pasiva: escritos, peticiones de reunión por teléfono, en persona, con el presidente, la conselleira, en el Parlamento… Pero no encontramos ni un euro de apoyo y el Concello no tiene la capacidad económica ni competencial para comprarlo en solitario», explica.

Asimismo comprende la reacción de otra pata del cuatripartito, el BNG, quien anunció que no apoyará ningún cambio urbanístico: «Es lo que nos pide el cuerpo, lo sé, pero tenemos que mantener la mente fría».

Únicamente Somos apoya su idea de pedir una contraprestación, pero el alcalde niega que exista un enfrentamiento interno en el gobierno y sigue defendiendo pedirle un terreno a cambio para ofrecérselo a Política Social y que construya un nuevo asilo. «Si al final no queda más remedio y con la venta ya consumada, trataremos de sacarle el máximo beneficio para el pueblo, no tiene sentido dejar que quede abandonado y necesitamos una residencia, es el único mecanismo para mantener viva la esperanza de tenerla. Los vecinos se han quedado con la sensación de que han perdido algo que era suyo», indica, recordando los 85 años de labor de las monjas.

Una parcela de 5.000 metros

Así se lo trasladó a García Candelas y «no nos valdría cualquiera, tiene que estar en el centro urbano, bien comunicado y de una superficie mínima de 5.000 metros cuadrados para que cuente con zonas verdes, que no sea una finca encajada entre edificios». Según el socialista, ni se negaron ni aceptaron y él está dispuesto a negociar, pero «no les va a salir barato», advierte.

Todo está muy fresco aún y la previsión es que existan nuevas reuniones. Ni siquiera está claro cómo será el trámite urbanístico. El BNG alertaba hace unos meses de que, con la Lei do Solo, podría saltarse a la administración local, pero el alcalde lo ve difícil, pues la opción está más bien «reservada a proyectos de interés estratégico, como los parques eólicos». Y en todo caso, «si al final no queda más remedio», considera que debe ser el Ayuntamiento quien lo haga mediante un convenio: «Si lo hace la Xunta, entonces nos quedamos sin compensación».