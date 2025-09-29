Nueve meses en las lonjas de Arousa: menos producto, pero más dinero

Las lonjas de la ría de Arousa han vendido este año menos producto que el anterior, pero han obtenido más beneficios. Es la consecuencia directa de la subida de precios experimentada en diferentes especies de peces, cefalópodos y bivalvos, dando como resultado un incremento de 4 millones de euros respecto al pasado ejercicio.

Son datos aún provisionales, por lo que esa diferencia aumentará en cuanto todas las «rulas» incorporen a la plataforma Pesca de Galicia todas las operaciones de primera venta efectuadas en las últimas semanas.

De ese primer balance se desprende que desde el pasado 1 de enero se despacharon en las lonjas arousanas 16.000 toneladas de mercancía, generando más de 53 millones de euros –más IVA–, mientras que en el mismo periodo de 2024 habían sido 18.553 toneladas y 49 millones de euros.

Peces y bivalvos

El grupo biológico en el que más se nota el descenso de volumen y el aumento de ingresos es el de los peces, con apenas 14.000 toneladas (28 millones de euros) en lo que va de año, frente a las 16.203 toneladas (26 millones de euros) correspondientes al mismo periodo del pasado ejercicio.

Con los equinodermos –el erizo es la referencia– el descenso se nota tanto en volumen como en facturación, pues pasan de 111 a 94 toneladas –provisionalmente– y de 1,3 a 1 millón de euros.

Subasta de camarón y nécora en O Grove. / Noé Parga

Y lo mismo ocurre con las algas, que pasan de 418 toneladas (320.000 euros) a 202 (148.000 euros).

Por su parte, los bivalvos mantienen casi los mismos resultados, lo cual no deja de ser llamativo después de todo lo que se ha hablado sobre la pérdida de productividad marisquera.

En esta familia ya se computaron este año 1.157 toneladas que generaron 16 millones de euros –serán más cuando se actualicen los registros de todas las lonjas–, mientras que el año pasado habían sido 1.118 toneladas y 14,7 millones de euros.

Los cefalópodos son, quizás, el grupo biológico que experimenta un crecimiento más significativo, sin duda debido a lo bien que sentaron al pulpo los tres meses de veda y paro biológico.

Esta familia pasó de 603 toneladas y 4,3 millones de euros en los nueve primeros meses del pasado ejercicio a las más de 872 toneladas y casi 6 millones de euros del año en curso.

Otra familia importante, como es la de los crustáceos, pasó en los mismos periodos de 90 toneladas y 2,1 millones de euros a casi 93 toneladas y 2,3 millones facturados.

Venta de centollo en la lonja de O Grove. / M. Méndez

Puestos a comparar, hay que decir que lonjas como la de Ribeira responden a la tendencia descrita, es decir, menos volumen y más ingresos.

En este puerto de Arousa Norte bajaron desde las 16.344 toneladas a 14.000, mientras la facturación subió desde los 30 millones de euros a más de 33.

En lonjas como O Grove las cosas fueron peor en todos los aspectos, pues pierde tanto cantidad como ingresos, al pasar de 372 a 280 toneladas y de 4,2 a 3,3 millones de euros.

Carril

Lo mismo que ha sucedido en Carril, un puerto este año condicionado por las disputas entre la cofradía de pescadores y la Organización de Productores Parquistas de Carril (OPP-89).

Los datos aún provisionales pero oficiales, en poder de la Consellería do Mar, indican que desde esta «rula» vilagarciana salieron en lo que va de año casi 378 toneladas de producto por valor de 4,7 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron más de 386 toneladas y 54,2 millones de euros.

Como una cosa lleva a la otra, hay que aludir también a la lonja de Vilaxoán, que se benefició de las disputas carrilexas y pasó de menos de 29 toneladas (512.000 euros) a casi 55 toneladas (697.000 euros).

En la de A Illa también baja la mercancía subastada, de 383 a 270 toneladas, pero al menos se mantiene la facturación, con en torno a 1,7 millones de euros.

En cuanto a la lonja de Tragove (Cambados), más de lo mismo, pues baja desde las 752 toneladas a 588 y de 4,3 millones de euros a 4 millones.

Puede completarse esta relación con lo sucedido en la lonja de Vilanova, donde los parones y demás dificultades del año pasado hicieron que en los nueve primeros meses se subastaran solo 28 toneladas, por valor de 176.000 euros.

Una época superada, de ahí que en este punto de contratación de pescados y mariscos se alcanzaran en lo que va de ejercicio casi 96 toneladas y 1,4 millones de euros.