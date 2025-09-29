Mexillón de Galicia vuelve a certificar producto en puerto

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Mexillón de Galicia pone en marcha su programa de control y certificación en los puertos de descarga.

Lo hace pensando en el mercado de fresco –las depuradoras–, tratando de distinguir el molusco que aspira a diferenciarse con este sello de calidad.

El año pasado se certificó el 10% del total producido en la comunidad después de que fuera sometido a controles con los que garantizar su máxima calidad, rendimiento y trazabilidad, pues solo aquel producto que alcance o supere los estándares mínimos exigidos puede llegar al mercado bajo el paraguas de esta marca.

La puesta en marcha de estos controles para fresco –es el mejillón que llega a los supermercados, plazas y pescaderías– en las casetas instaladas a tal efecto por Mexillón de Galicia, llega con cierto retraso respecto a campañas anteriores. El año pasado, sin ir más lejos, comenzó en agosto.

El Consello Regulador celebró el 18 aniversario de la DOP Mexillón de Galicia y un pleno. / Iñaki Abella

Sea como fuere, iniciar este proceso de certificación indica que el Consello Regulador de Mexillón de Galicia (CRMG) considera que «el bivalvo está en un momento óptimo para su consumo» y que «ha alcanzado la calidad exigible para poder ser certificado con nuestro sello».

Así lo remarcan en dicho órganos gestor, que bajo presidencia de Mané Calvo alcanzó los 18.772.151 kilos en 2024, lo cual suponía un aumento del 56,37% respecto a 2023 (12.004.800 kilos).

2.000 toneladas en 2024

De aquellas casi 19.000 toneladas se destinaron al mercado de fresco algo más de 2.000, mientras que a industria –cocederos y conserveras– se entregaron 16.725 toneladas.

El procedimiento de control iniciado ahora es el mismo de siempre, encargándose el personal técnico de unas pruebas de calidad que, básicamente, consisten en cocer a pie de puerto muestras de las diferentes partidas de producto descargado, para así concretar el rendimiento de cada una de ellas.

Si el «oro negro» supera las exigencias en vigor, el personal del CRMG emite el documento de certificación pertinente.

Ritmo frenético de descargas de mejillón. / Manuel M.

El Consello aclara que «portar esa etiqueta es el último paso de un proceso riguroso de control que se inicia con la obtención de la semilla en las rocas del litoral y continúa en la batea».

Una supervisión que «también se lleva a cabo en los centros de depuración, transformación y puntos de venta».

Todo ello es lo que garantiza «la calidad y origen del mejor mejillón del mundo, que se cultiva de forma natural en nuestras rías con la llegada de los nutrientes de los que se alimenta el bivalvo».

Manuel Méndez

Un proceso «que se repite todos los años, aunque no siempre en la misma época ni con la misma intensidad, por eso el inicio de la certificación en fresco tiene que ver con esa variabilidad de la naturaleza», detalla el CRMG para aclarar el por qué del retraso en el inicio del procedimiento este año.

En definitiva, que «la etiqueta que porta Mexillón de Galicia es el distintivo que certifica su autenticidad» y el principal aval de «un alimento cien por ciento gallego, versátil en la cocina, de extraordinario sabor y con unas cualidades nutritivas idóneas para una dieta sana y equilibrada», tal y como se explicó en tantas ocasiones anteriores, la última hace solo unos días, cuando se conmemoró el 18 aniversario de la DOP.