Martín Códax: 40 años de historia

La histórica vendimia que, con casi 48 millones de kilos de uva, se ha llevado a cabo en la Denominación de Origen Rías Baixas, confirma la hegemonía de la variedad albariña –su buque insignia–, pero también el poderío de firmas internacionalmente conocidas y laureadas, como Martín Códax.

Una bodega que también ha completado una campaña de récord y que procede resaltar ahora más que nunca, ya que cumple cuarenta años desde su fundación.

Fue en 1985 cuando en Cambados nació esta firma con el nombre del más popular trovador gallego, quien «solía cantar al amor y al mar de nuestro litoral», como ahora «cantan los vinos y espumosos» elaborados en la bodega.

Espumoso Martín Códax 85

Entre ellos uno tan reciente –lanzado este mismo mes– como el Espumoso Martín Códax 85, un Brut Nature de edición limitada que «refleja como pocos la esencia del Val do Salnés y la maestría del tiempo en la creación de grandes vinos».

Su nombre no obedece a la citada fundación de la bodega en 1985, sino a los 85 meses en rima que caracterizan a este espumoso de burbuja fina y delicada. Un elegante y sofisticado producto que se suma tanto al tradicional «Martín Códax» como al «Martín Códax Lías», el «Martín Códax Arousa», el «Finca Xieles», «Vindel», «Gallaecia» y «Organistrum», entre otras marcas de vinos, licores y espumosos.

Y es que desde su fundación hace cuatro décadas, Martín Códax no ha dejado de crecer, «siempre apoyando a nuestra gente, nuestra tierra y nuestra cultura», esgrimen en la propia bodega.

Crecimiento imparable nacido del «sueño, la pasión y el trabajo de un grupo de familias viticultoras» que, a la postre, han hecho de Martín Códax «un símbolo de los vinos gallegos dentro y fuera de España, promoviendo nuestra identidad única en 50 países».

Clima atlántico

Mediante un proceso de vinificación en el que se emplean «novedosas técnicas», pero «sin olvidar los métodos tradicionales», esta bodega arousana se empeña en explotar al máximo el clima atlántico de sus plantaciones, incluida una de reciente creación en la ladera del Monte Xiabre (Vilagarcía) que todavía no ha empezado a dar fruto, pero que por su orientación hacia la ría y la ventilación del lugar promete excelentes resultados a corto plazo.

Se sumarán a otros viñedos propios y a los pertenecientes a los socios cooperativistas, con predios repartidos a lo largo y ancho de la DO Rías Baixas, aunque con especial relevancia en la subzona productora más rica, O Salnés.

Parcelas entre las que destaca, dado su carácter experimental, la de Pé Redondo, en el Ayuntamiento de Meis. Es allí donde se llevan a cabo algunos de los muchos proyectos de I+D+i impulsados o participados por Martín Códax para «profundizar en el conocimiento de la uva albariño y mejorar la calidad».

Son líneas de investigación y acción como la «GlobalViti», con la que «mejorar la producción vitivinícola frente al cambio climático» recurriendo a la robótica y estrategias biotecnológicas y de manejo del viñedo.

A la que se suma un proyecto tan destacado como «Vinovert», que explora «la viabilidad técnica y económica de la reducción del uso de plaguicidas de manera localizada y adaptada a los diferentes climas y empresas».

Así se vivieron los Premios Martín Códax 2025 / Gustavo Santos

Un trabajo enfocado a cambiar las prácticas actuales de protección de viñedos frente a los patógenos que está financiado por el programa europeo de cooperación territorial Interreg Sudoe con un presupuesto de 1,2 millones.

La aplicación de nuevas tecnologías «para la monitorización y prolongación del tiempo de producción del viñedo», así como para desarrollar «nuevos productos y estrategias para el manejo integral de enfermedades de madera de vid», también forma parte del balance investigador de Martín Códax en los últimos años.

Al igual que la introducción de estrategias vitivinícolas para la gestión sostenible de la producción en grandes superficies y el incremento de la competitividad.

Pueden citarse otros muchos proyectos, como el de «Investigación de las diferencias de la uva albariño cultivada en las subzonas de Condado, O Rosal y Val do Salnés», o los bautizados como «Viñas Atlánticas», «Vigores» o «Albaroma».

Enoturismo

Esa línea de investigación que complementa el proceso de producción y vinificación de Martín Códax lleva parejo un importante trabajo en materia de enoturismo.

También en este ámbito puede considerarse a Martín Códax un ejemplo a seguir, pues incorpora en su catálogo «un sinfín de posibilidades» para adentrar al visitante «en el universo del vino», ofreciéndole «experiencias a medida» y la posibilidad de saborear una selección de vinos «con la ría de Arousa de fondo».

Los conciertos de "Os Xoves de Códax" se desarrollan en la terraza de la bodega. / Bodegas Martín Códax

Esto se traduce en la organización de cinco actividades propias en bodega, con visitas y catas comentadas. Como también en «experiencias únicas a bordo de una embarcación marinera, en una conservera artesanal y en los arenales de las Rías Baixas», todo ello maridado con «productos de KM0 y nuestros mejores vinos».

Sin olvidar las catas, diseñadas «para disfrutar de nuestros vinos en su lugar de origen», resaltan en Martín Códax.

Que además ofrece sus «instalaciones totalmente equipadas con lo necesario para realizar todo tipo de eventos y actos sociales en un marco inmejorable».

Visitas a Pé Redondo

Lo último en cuanto a enoturismo es la visita al viñedo experimental de Pé Redondo, abierto al público «después de más de 20 años de investigación para compartir una experiencia única» que marida «tradición, sostenibilidad e innovación».

En este laboratorio natural de la viticultura atlántica se han desarrollado ensayos sobre las formas de conducción de la vid, las variedades más resistentes a enfermedades y sobre uvas capaces de adaptarse al cambio climático.

Ese espacio hasta ahora «reservado exclusivamente a la investigación» pasa a convertirse en un viñedo «abierto al diálogo» en el que «mostrar cómo trabajamos para preservar la esencia del albariño y anticipar los retos de la viticultura del futuro».

Con esta experiencia enoturística, el visitante puede «recorrer el viñedo acompañado por nuestro equipo en un formato de visitas guiadas exclusivas».

Esto le permite «descubrir las diferentes zonas experimentales y los ensayos en curso», además de participar en la vendimia –como sucedió en semanas pasadas–, degustar vinos elaborados con uvas seleccionadas de Pé Redondo y «disfrutar de un pequeño almuerzo con vistas privilegiadas al valle de O Salnés».

Una cata en Martín Códax. / Iñaki Abella

En definitiva, una propuesta enoturística a la que se suman las múltiples acciones socioculturales desplegadas por la bodega, destacando entre ellas el ciclo de conciertos «Os Xoves de Códax» y los talleres de cocina «As tardes do Atlántico» y «As tardes de Códax».

Dicho de otro modo, mucho que ver, experimentar, catar y sentir en una bodega fundada hace cuarenta años que mira al futuro con esperanza y un más que razonable optimismo.