La histórica plaza de Cambados se llama desde hace semanas «Efiñán»

Las letras corpóreas de la plaza de Fefiñáns no tienen suerte. Desde su colocación han sido objetivo de varios incidentes, perdiendo algunas piezas y a día de hoy, y desde hace varias semanas, la histórica explanada se llama «Efiñán».

El letrero de hierro forma parte de la reforma urbana ejecutada hace dos años en este espacio para consolidar su peatonalización y ya entonces, la «s» fue derribada por un camión, aunque posteriormente se recompuso y se recolocó. Sin embargo, en las últimas semanas ha vuelto a desaparecer y también la «f».

Este fue el proyecto estrella del anterior mandato, pues se trataba de la primera actuación de calado del último medio siglo, destacando la recuperación de la escalinata frontal de la iglesia de San Benito y que fue todo un éxito. Sin embargo, quedó incompleta porque el Concello no llegó a tiempo para justificar ante la Diputación la parte correspondiente a la alameda y así perdió 41.000 euros de la ayuda de 200.000 euros concedida.

Las autoridades municipales lo justificaron señalando la carga burocrática de una obra afectada por valores patrimoniales, .De hecho, la tramitación de los permisos ante la Xunta se prolongó más de lo esperado y la aparecieron restos antiguos, incluso de un posible arco desaparecido de la plaza.

Así, prometían terminar esta parte y otros flecos pendientes con bajas de obras. Pero nunca más se supo.