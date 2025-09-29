La «corredoira» de acceso al pabellón y el instituto se transforma en camino

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, y la concejala delegada de Obras, María de los Ángeles Domínguez Fernández, visitaron esta mañana Monte da Vila.

Lo hicieron para anunciar, sobre el terreno, la reforma de un camino que resulta muy transitado, y eso a pesar de encontrarse en pésimas y peligrosas condiciones, recordando mucho las «corredoiras» de antaño.

Se trata de un vial que «conecta con Con do Peroucho» y avanza por detrás del pabellón polideportivo y del campo de fútbol de Monte da Vila, haciendo de conexión tanto con esas instalaciones como con las pistas de pádel, el instituto y la antigua escuela unitaria, donde se ubica desde hace un tiempo la sede del programa de conciliación familiar Vellos Tempos.

Nuevo muro

«Lo vamos a reformar, a ampliar y a dotar de zahorra compactada para hacerlo más accesible», explicaba el primer edil mientras caminaba por el maltrecho camino.

Unas obras que comienzan entre hoy y mañana que serán aprovechadas, como apuntó el propio regidor, para sustituir el cierre del campo de fútbol, «instalando un muro de dos metros de alto y totalmente seguro», asegura.

«Es una zona muy transitada y frecuentada por niños, sobre todo los días de partido, y en la actualidad reviste un peligro evidente porque la valla de cierre existente está rota», reconoce el alcalde.