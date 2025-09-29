Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas

Alertan del sufrimiento que se causa a los animales

Los cazadores condenan enérgicamente la actuación de los arqueros

Reclaman más control frente a los furtivos del monte

Cazadores con el jabalí en cuyo cuerpo encontraron un trozo de flecha.

Cazadores con el jabalí en cuyo cuerpo encontraron un trozo de flecha. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Salnés

«Los arqueros están acribillando a los animales y exterminando la caza». Quienes así se pronuncian son cazadores. Pero cazadores de escopeta, de esos que actúan bajo supervisión y autorización de la Xunta para controlar la población de jabalíes y actuar allí donde causan más estragos.

Este posicionamiento sale a relucir después de que los cazadores abatieran el sábado un ejemplar de más de 130 kilos en Meaño, cerca de Bodegas Vionta.

Al abrirlo en canal para preparar la carne observaron con estupor que dentro del cuerpo tenía un trozo de flecha, imposible de detectar a simple vista porque el orificio de entrada había cicatrizado.

Inmediatamente comprendieron que aquel objeto era como otro que no habían podido identificar cuando hace un tiempo encontraron «una hembra preñada que había aparecido muerta pocas semanas antes de parir».

Cazadores con el jabalí en cuyo cuerpo encontraron un trozo de flecha. | FdV

La flecha encontrada dentro del cuerpo de un jabalí. / FdV

De este modo, la Sociedad de Caza de Meaño, que protagonizó esa batida del sábado junto a escopetas de Sanxenxo, Poio y Armenteira, pone el grito en el cielo contra «esos furtivos que campan a sus anchas causando un enorme sufrimiento a los animales».

Rafael Otero, presidente de dicha sociedad, indica que «los cazadores matamos, pero de forma regulada y evitando el sufrimiento de los animales; nada que ver con lo que sucede cuando son atacados con flechas».

Aún consternado, tras ver una en el cuerpo del jabalí cazado el sábado e imaginarse «lo mucho que tuvo que sufrir», añade que ellos evitan disparar a hembras y crías, pero los arqueros «lo exterminan todo».

Noticias relacionadas y más

Y lo peor es que «hay muchos animales en el monte heridos de muerte por esa práctica furtiva», de ahí que reclame más control y sentido común.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents