Los cazadores denuncian que se ataca a los jabalíes con flechas

«Los arqueros están acribillando a los animales y exterminando la caza». Quienes así se pronuncian son cazadores. Pero cazadores de escopeta, de esos que actúan bajo supervisión y autorización de la Xunta para controlar la población de jabalíes y actuar allí donde causan más estragos.

Este posicionamiento sale a relucir después de que los cazadores abatieran el sábado un ejemplar de más de 130 kilos en Meaño, cerca de Bodegas Vionta.

Al abrirlo en canal para preparar la carne observaron con estupor que dentro del cuerpo tenía un trozo de flecha, imposible de detectar a simple vista porque el orificio de entrada había cicatrizado.

Inmediatamente comprendieron que aquel objeto era como otro que no habían podido identificar cuando hace un tiempo encontraron «una hembra preñada que había aparecido muerta pocas semanas antes de parir».

La flecha encontrada dentro del cuerpo de un jabalí. / FdV

De este modo, la Sociedad de Caza de Meaño, que protagonizó esa batida del sábado junto a escopetas de Sanxenxo, Poio y Armenteira, pone el grito en el cielo contra «esos furtivos que campan a sus anchas causando un enorme sufrimiento a los animales».

Rafael Otero, presidente de dicha sociedad, indica que «los cazadores matamos, pero de forma regulada y evitando el sufrimiento de los animales; nada que ver con lo que sucede cuando son atacados con flechas».

Aún consternado, tras ver una en el cuerpo del jabalí cazado el sábado e imaginarse «lo mucho que tuvo que sufrir», añade que ellos evitan disparar a hembras y crías, pero los arqueros «lo exterminan todo».

Y lo peor es que «hay muchos animales en el monte heridos de muerte por esa práctica furtiva», de ahí que reclame más control y sentido común.