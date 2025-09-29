Catoira renueva la energía del campo de As Lombas

El Concello de Catoira planea mejorar la eficiencia energética en el campo de fútbol de As Lombas con la instalación de una planta de generación fotovoltaica para autoconsumo, nuevas instalaciones térmicas y utilización de alumbrado led.

Estas medidas permitirán ahorrar más de 2.000 euros al año en energía, además de reducir la emisión en 3,1 toneladas de dióxido de carbono anuales a la atmósfera. El proyecto contará con la instalación de 12 placas solares en la cubierta de las gradas.

Se sustituirá toda la infraestructura y las luminarias por luces led, para cumplir con la normativa y ahorrar costes.

También se opta por emplear un sistema de aerotermia, que consiste en extraer la energía contenida en la temperatura del aire y transferirla al agua de radiadores y calderas de las instalaciones.