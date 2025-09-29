Asociación San Andrés de Barrantes: cuatro décadas al servicio de la parroquia

La asociación de vecinos San Andrés de Barrantes conmemoró su cuarenta aniversario en el centro social de la parroquia ribadumiense.

Razón por la cual reunió a un buen número de ciudadanos y a diferentes autoridades, entre las que se encontraba el alcalde, David Castro.

De este modo la entidad quiso homenajear a quienes formaron parte de sus diferentes juntas directivas a lo largo de su historia, además de agradecer la colaboración brindada por diferentes entidades y empresas, entregado uno de los diplomas de honor a FARO DE VIGO.

De igual modo que se hizo un reconocimiento a la familia Cebrián Sagarriga, por su colaboración con los vecinos, se nombró socio de honor a cada uno de los alcaldes de la democracia y se entregó un diploma a cada directivo presente, desde 1985 hasta la actualidad.

La actuación del Orfeón Pontis Veteris. |

La fiesta comenzó con la actuación del Orfeón Pontis Veteris, que interpretó temas conocidos de artistas y grupos como Fuxan Os Ventos, para despedirse con «Islas Canarias» antes de que el público pidiera un tema más, sonando así «A Foliada de Pontevedra».

Juan Blanco

El presidente de la asociación, Juan Blanco, intervino para hacer un repaso por los cuarenta años de actividades de este colectivo, creado oficialmente el 10 de julio de 1985 y que celebró su primera reunión en el número 1 de la calle Mimosas, siendo su primer acuerdo el de adoptar el nombre de San Andrés, patrón de la parroquia.

El presidente detalló que en sus orígenes, la entidad funcionaba casi como si de un Concello se tratara, promoviendo obras de alcantarillado, mejoras de caminos, actividades deportivas, la limpieza del cementerio e incluso solicitando ayudar para los vecinos más necesitados.

Asistentes a la celebración. / FdV

Con el tiempo empezó a organizar actividades tan populares como el Festival de Habaneras celebrado también durante el fin de semana, el Enterro da Galiña o la Festa da Vendima, cuya próxima edición se celebra el día 12 y que se traslada al polideportivo porque el centro social de Barrantes se queda pequeño para acoger a tanta gente inscrita.

Con más de cuarenta directivos desde su fundación, esta asociación también recuperó fiestas religiosas como la de San Antonio, además de proponer al Concello homenajes para Remedios Álvarez y el cura Tucho Sineiro, entre otros personajes relevantes.