Los alumnos del Obradoiro de Emprego Xóvenes aprenden en la fábrica Extrugasa

Los dieciséis alumnos que conforman el Obradoiro de Emprego Xóvenes, que el Concello de Valga comparte tanto con Moraña como con Portas, participaron esta semana en una visita formativa a la empresa local Extrugasa.

Allí han podido conocer el día a día del funcionamiento de esta importante fábrica dedicada a la extrusión de perfiles de aluminio y al desarrollo de soluciones para sectores relacionados con la edificación y la industria.

Los participantes del taller estuvieron acompañados por el profesorado de las especialidades de albañilería y forestales junto a la administrativa y la directora del Obradoiro de Emprego.

A lo largo de la visita ubicada en Campaña, los pupilos conocieron más de cerca el proceso de producción que utiliza la empresa y las diferentes fases de extrusión del material empleado.

La media anual de aluminio extruido en Extrugasa «alcanza las 40.000 toneladas y su equipo está formado por más de 700 personas», explican desde el Concello.

Estas cifras la convierten en una de las principales industrias de todo el municipio, además de contar con presencia en más de sesenta países.

Tras la excursión, los alumnos cubrieron la hoja de solicitud de trabajo de la empresa, que acompañaron con sus respectivos currículums que han ido preparando durante el período formativo en el taller.

Desde la dirección, de forma conjunta con los departamentos de empleo de los Concellos de Valga, Moraña y Portas, «se está trabajando en la futura inserción laboral del alumnado, manteniendo contactos con diferentes empresas de toda la comarca y haciéndoles llegar los currículums de los aprendices», relatan desde la organización.