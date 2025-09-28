La Valedora da un ultimátum a A Illa para que entregue la ordenanza de tráfico

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, remitió esta semana un duro comunicado al Concello de A Illa después de que este no haya remitido a la institución la ordenanza de tráfico que regula la zona residencial. En ese escrito lamenta que el municipio arousano «persista en su actitud» de no enviar la información en relación a la queja presentada por un particular, una información que «demandamos hasta en tres ocasiones». Es por ello que la Valedora lanza un ultimátum al Concello isleño, reclamando esos daos en el plazo de cinco días.

De no ser así, «se entenderá como rechazado el recordatorio de los deberes legales y se procederá legalmente». En este sentido, el Concello se expone a ser considerado como «hostil y entorpecedor» de las labores de control que ejerce la Valedora, algo que se hará público de forma inmediata y se destacará en el informe anual o especial que emite la institución, que será remitido después al Parlamento de Galicia para su análisis.

La situación es reconocida por el regidor de A Illa, Luis Arosa, que recuerda a la Valedora que no se ha podido remitir todavía debido a las limitaciones de funcionarios que tiene el Concello. «Somos un municipio de menos de 5.000 habitantes y no contamos con los medios para atender a todos los requerimientos con los que cuenta la Valedora do Pobo», explica Arosa. De todas formas, continúa Arosa, «la ordenanza que regula el tráfico en la zona residencial se encuentra colgada en la página web de este Concello desde el pasado mes de junio y es de fácil consulta, por lo que cualquiera de los funcionarios que trabajan en esa institución puede descargarla y analizarla sin ningún problema».

La zona residencial se creó con el objetivo de reducir el tráfico rodado en el entorno de O Regueiro y la iglesia, afectando a 45 calles, en las que se prohibe a vehículos no autorizados acceder bajo sanción de 200 euros, siendo controlados los accesos a esa «almendra» con lectores de matrículas. Desde el principio, el sector de la hostelería fue el más combativo con la medida considerando que les iba a perjudicar y que se iban a perder clientes. También la Asociación de Empresarios mostró su disconformidad con algunas de las medidas, especialmente con la inclusión de la avenida Castelao. La propuesta también desató una tormenta política, con el PP criticando que la medida se tomase sin ningún tipo de consenso con la oposición o con los sectores económicos implicados.