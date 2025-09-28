Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sol respeta y anima la romería urbana Folk no Alobre

Se celebra a lo largo de todo el día en O Castriño

Folk no Alobre, una romería urbana para redescubrir Vilagarcía

Folk no Alobre, una romería urbana para redescubrir Vilagarcía

Ver galería

Asistentes a la romería urbana Folk no Alobre, en Vilagarcía. / C.V.

M. Méndez

Vilagarcía

Después de los aplazamientos anteriores a causa de la lluvia, la pasada madrugada parecía dispuesta a querer jugar otra mala pasada a la romería urbana del Castro de Alobre, en Vilagarcía.

Pero salió el sol y por fin puede llevarse a cabo, durante todo el día, esta novena edición de la «enxebre» actividad, en la que participan niños y adultos.

Incluye una visita guiada al yacimiento arqueológico y otros puntos de interés del Parque de O Castriño y el jardín botánico Enrique Valdés Bermejo, lo cual permite a muchos descubrir un espacio natural privilegiado situado en pleno corazón de la ciudad.

Esta cita, denominada «Ritual das penas do Alobre», es una de las propuestas más destacadas de esta jornada, pero no la única.

Noticias relacionadas y más

Se lleva a cabo junto a diferentes actuaciones de grupos folclóricos, tanto en sesión matinal como vespertina, un almuerzo familiar campestre y un taller de iniciación al baile.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents