El sol respeta y anima la romería urbana Folk no Alobre

Después de los aplazamientos anteriores a causa de la lluvia, la pasada madrugada parecía dispuesta a querer jugar otra mala pasada a la romería urbana del Castro de Alobre, en Vilagarcía.

Pero salió el sol y por fin puede llevarse a cabo, durante todo el día, esta novena edición de la «enxebre» actividad, en la que participan niños y adultos.

Incluye una visita guiada al yacimiento arqueológico y otros puntos de interés del Parque de O Castriño y el jardín botánico Enrique Valdés Bermejo, lo cual permite a muchos descubrir un espacio natural privilegiado situado en pleno corazón de la ciudad.

Esta cita, denominada «Ritual das penas do Alobre», es una de las propuestas más destacadas de esta jornada, pero no la única.

Se lleva a cabo junto a diferentes actuaciones de grupos folclóricos, tanto en sesión matinal como vespertina, un almuerzo familiar campestre y un taller de iniciación al baile.