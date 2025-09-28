Ribadumia invertirá 160.000 euros en remodelar el mercado

El Concello de Ribadumia ha sacado a licitación las obras de remodelación integral del mercado de abastos, una actuación con la que se pretende modernizar las instalaciones situadas en la avenida Bouza Martín. Para ello, se invertirán 160.000 euros que se centrarán en la remodelación del edificio y en la mejora de su eficiencia energética.

El mercado municipal esta considerado en el proyecto como un equipamiento clave en la dinamización del Concello. Cuenta con una superficie útil de 161 metros cuadrados, pero carece de accesibilidad, sistema de climatización y con las instalaciones eléctricas y de fontanería en mal estado.

La presentación de ofertas finalizaré en el mes de octubre y se espera que las obras puedan comenzar a ejecutarse a finales de este mismo año o principios del que viene para que las nuevas instalaciones se encuentren operativas a lo largo de 2026. El plazo de ejecución de la remodelación es de 12 meses.

El Concelo lleva mucho tiempo valorando acometer la remodelación de la plaza de abastos de Barrantes con el objetivo de conseguir el sello de excelencia a nivel autonómico. Estas obras tienen como principal objetivo conseguir que el lugar sea competitivo y atractivo, tanto para clientes como para los propios vendedores, respondiendo así a las necesidades de los comerciantes que desarrollan allí su actividad diaria y que se consolide como un comercio de proximidad, moderno e innovador.