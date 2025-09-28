Las redes sucumben a las delicias de Marisco de A Illa

Las redes sociales se han convertido en un elemento fundamental para darse a conocer y promocionar un producto, como es el caso de los que pasan por la lonja de A Illa a diario. A través de la marca Marisco de A Illa y con la colaboración del instagrammer Daniel Ferreiro, más conocido como Capitán Tarteras, la Organización de Produtores isleña (OPP-20) está dando a conocer no solo la almeja roja, una de las especies que más trabajo, sino todo el trabajo y los productos que pasan por la «rula» a diario.

El Capitán Tarteras es un pontecesureño que trabaja como cocinero en un gran atunero del Índico y que se ha hecho famoso por los vídeos que cuelga en Instagram, donde cuenta con cerca de 60.000 seguidores de todo el mundo. La responsable de redes sociales de Marisco de A Illa, Bibiana García, es una de ellas y detectó varios likes de Ferreiro en publicaciones de la marca de la OPP-20. Con motivo de la celebración de «O Mar en Tapas» decidió contactar con él y plantearle una colaboración que Capitán Tarteras aceptó de forma inmediata, aprovechando una de sus cortas estancias en tierra antes de regresar a su trabajo en el Índico.

Esa colaboración se tradujo en la elaboración para Instagram de una recete de almeja rubia en salsa verde que tuvo una gran repercusión en redes sociales, con más de 10.000 visitas. Durante la elaboración del plato, Ferreiro insistió en el hecho de que el producto principal de la receta llegaba desde A Illa, «lo que supone una promoción muy importante para nosotros», explica el patrón mayor, Juan José Rial Millán.

Pero el contacto con el Capitán Tarteras fue mucho más allá, ya que Ferreiro también se animó a visitar la lonja de A Illa para realizar un vídeo en el que explicaba el funcionamiento de la lonja, con especial atención a la subasta y, sobre todo, a los productos que pasan por ella. Camarón, nécora o almeja rubia viajaron a través de la red hasta los ojos de cientos de posibles clientes, «mejorando la información al consumidor, que puede comprobar, a través de un influencer conocido y reconocido como es Capitán Tarteras, toda la trazabilidad del producto», explican desde la entidad.

Este ha sido el primer contacto con un instagrammer, una experiencia que consideran «ha sido muy productiva y que esperamos que pueda volver a repetirse en el futuro, no solo con Ferreiro, que ha dejado sus puertas abiertas a futuras iniciativas, sino también con otros que se dediquen a la cocina».

La marca Marisco de A Illa se creó en febrero de 2021 con el objetivo de mejorar la comercialización de los productos que pasan por la lonja y a fin de garantizar al consumidor la calidad de sus productos. El trabajo que se ha ido desarrollando en todo este tiempo ha permitido que sean ya varias conserveras y depuradoras las que utilicen el sello de calidad y colaboren en la promoción de un marisco de calidad e ideal para cualquier mesa.