Primera muestra del Café Fotográfico

El Centro Cultural Breogán del barrio de O Piñeiriño acogió la inauguración de la primera exposición del Café Fotográfico Vilagarcía, un colectivo de aficionados y profesionales de la imagen que desde hace un año se reúne cada quince días en la sede de la asociación vecinal Breogán.

La muestra, titulada O Piñeiriño «O mellor barrio do mundo», reúne 25 fotografías seleccionadas por sus integrantes y financiadas conjuntamente entre el propio colectivo y la asociación vecinal. A ellas se suma una gran imagen aérea del barrio, impresa gracias a la colaboración del Concello. En las pantallas del centro cultural también se proyecta un carrusel de instantáneas que formaron parte de los temas centrales en encuentros anteriores.

El contenido de la exposición refleja la esencia del barrio a través de sus gentes y eventos más significativos, como el SoliFest. Vecinos se convierten en protagonistas de unas imágenes que muestran que O Piñeiriño no solo es un lugar, sino también una comunidad que «le da forma y sentido al barrio».

La inauguración contó con un animado pincho ofrecido por la asociación y con la presencia del alcalde Alberto Varela y la concejala de Cultura Sonia Outón, además de Ana Granja (PP), Xabier Rodríguez (BNG) y Juan Fajardo (EU). Por parte del colectivo fotográfico, la presentación corrió a cargo de Andrea Fernández Maneiro, quien subrayó el valor de la iniciativa como espacio de encuentro creativo.

La Asociación Vecinal Breogán aprovechó el acto para recordar que ya ha dado comienzo el Ciclo de Teatro Aficionado en el mismo centro cultural, animó a los vecinos a asociarse con una cuota anual de 15 euros por hogar.