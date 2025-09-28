Meis camina hacia el medio millar de composteros

Impulsar el compostaje, tanto individual como comunitario, se ha convertido en una de las iniciativas prioritarias del Concello de Meis, que ha lanzado una nueva campaña para impulsar su presencia en las viviendas unifamiliares. Esta campaña, que se desarrolló a mediados de septiembre con charlas por todas las parroquias, ha desembocado en el reparto de composteros con el objetivo de alcanzar el medio millar de estos depósitos en los que tratar la materia orgánica. Así lo reconoce la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que resalta el hecho de que «llevamos varios años trabajando en impulsar esta alternativa de tratamiento de residuos, algo que nos está ofreciendo muy buenos resultados para conseguir reducir las toneladas de basura que viajan desde este concello a Sogama».

El Concello ha comenzado a distribuir una nueva remesa de composteros que se puede recoger de forma totalmente gratuita en las dependencias municipales. Todos aquellos que lo hagan, recibirán la ayuda de un Mestre Composteiro que les guiará para elaborar compost de calidad y ayudar a que «O Salnés sea un lugar más sostenible, reduciendo los residuos que genera y obteniendo un fertilizante natural para la huerta». La campaña, que se inició este mes de septiembre, se extenderá hasta noviembre.

Además de los más de 400 composteros individuales que están repartidos por el Concello de Meis, el municipio cuenta también con tres composteros comunitarios que están situados en la plaza de España, la avenida de Cambados y el colegio. Los tres, destaca Giráldez, están funcionando de manera adecuada.