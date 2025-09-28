Manuel Esteban clausura el Encontro Literario de Ribadumia

El escritor vigués Manuel Esteban fue el encargado de clausurar el II Encontro Literario de Ribadumia con la presentación de su último trabajo «A lei do Mar», un libro que engarza a la perfección con el tema central de esta edición: «Literatura e Mar». El acto se celebró en las dependencias del Auditorio municipal con un buen número de personas ante las que Esteban fue desgranando algunas de las cuestiones que le permitieron sacar adelante este trabajo. El escritor también realizó la firma de varios libros tras la charla que estuvo presentada por Susana Pedreira.

Esta también fue la encargada presentar la mesa redonda en la que participaron Berta Dávila y Carlos Meixide, ambos escritores pero también editores. Fue de esta última faceta de la que hablaron en la apertura de la segunda edición del Encontro Literario, abordando las dificultades para editar y publicar un libro. El Encontro Literario se inició el pasado viernes con dos charlas y una conversación. En la primera de las charlas, «A literatura infantil e xuvenil non ten idade», participaron Érica Esmorís y Antía Yáñez, mientras que en la segunda, «Traducir Rimbaud e outras historias poéticas», fueron Tamara Andrés y Oriana Méndez las ponentes. La conversación sobre literatura e mar fue con María Solar.