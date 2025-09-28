Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las luces navideñas de Sanxenxo: 360.000 euros para dos años

El Concello de Sanxenxo ultima la licitación del alumbrado de Navidad por dos anualidades y un importe de 359.909 euros (IVA incluido). El horario de encendido previsto es de 18.00 a 2.00 horas, desde el 1 de diciembre hasta el 10 de enero. Se colocarán 345 motivos en 84 espacios diferentes de las siete parroquias.

