Horsal espera facturar más de 6 millones de euros por primera vez

Este 2025 está siendo un gran año para la cooperativa Horsal en lo relativo a ventas. Tanto es así que a 31 de agosto pasado, las ventas en lo que va de ejercicio se habían incrementado un 17,1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024. Si la situación no se tuerce en este último trimestre, la sociedad cooperativa de Vilariño (Cambados) facturará por primera vez en su historia más de seis millones de euros en un año.

Con la campaña de verano ya prácticamente finalizada, el gerente de la cooperativa, Fernando Veiga, explica que el volumen de producción ha estado muy condicionado por las condiciones meteorológicas, y que ha disminuido considerablemente desde que empezó a llover a finales de agosto. «La campaña de verano arrancó algo antes de tiempo, pero el final también se está adelantando», debido a que el mes de septiembre está siendo más frío y húmedo de lo habitual los últimos años.

«Junio, julio y agosto fueron tres meses muy buenos en cuanto a producción, pero desde hace unas semanas han mermado mucho los volúmenes de pimiento tipo Padrón, tomate, judía o calabacín», explica Veiga. En el caso de la judía, ha sido un verano poco propicio para esta planta, que prefiere temperaturas un poco más suaves que las de este año.

El crecimiento interanual acumulado hasta agosto supera el 17 por ciento

En lo que respecta a los precios, «fue un verano relativamente estable», explica Veiga. «Había mucha incertidumbre, después de dos veranos marcados por la inflación, pero al final las subidas fueron muy moderadas, de entre el 1 y el 3 por ciento», señala el gerente de la cooperativa hortícola cambadesa. «Fue una situación de mercado razonablemente estable», prosigue Veiga.

Incluso al extranjero

Uno de los productos estrella de Horsal es el pimiento tipo Padrón, hasta el extremo de que incluso ha enviado algunos pequeños lotes al extranjero. En concreto, el pimiento de O Salnés ha viajado a Países Bajos, Reino Unido y Francia, con destino a empresas de distribución que trabajan con restaurantes y tiendas especializadas. En el caso del distribuidor británico, también compró algo de tomate negro de Santiago.

La cooperativa cambadesa también ha destinado parte de su producción de pimiento a industrias que elaboran con él guarniciones o condimentos. Gracias a esta diversificación de los mercados, no se ven obligados a poner a la venta toda su mercancía a principios de campaña, cuando llega a la península el pimiento procedente de Marruecos, mucho más barato. Posteriormente, a medida que avanza el mes de julio y llega agosto, la presencia del pimiento africano y del sur de España disminuye, afectando por las altísimas temperaturas, y en este momento el producto gallego penetra con más facilidad en los mercados y se paga más caro.

La fiesta anual de los socios se celebra el 18 de octubre y marcará el nuevo ciclo agrícola

De hecho, Veiga explica que durante las primeras semanas de verano fue complicado vender el pimiento de Horsal en los grandes mercados centrales de Madrid, Valladolid o Zaragoza, para posteriormente mejorar la situación en agosto. Esto tuvo su reflejo en los volúmenes generales de venta, hasta el extremo de que en el pasado mes de agosto, se facturó un 25 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Fernando Veiga señala que, en su conjunto, el año está siendo muy bueno para la cooperativa, y que con los datos de ventas acumulados a 31 de agosto, se ha facturado un 17,1 por ciento más que en los ocho primeros meses del año pasado. Tanto es así que Horsal confía en que este año, si no ocurre ninguna situación anómala extraordinaria, supere por primera vez en su historia la barrera de los seis millones de euros de facturación anual.

Senda de crecimiento

Si finalmente Horsal logra cerrar el año con un porcentaje en positivo, consolidará su senda de crecimiento. De hecho, 2024 ya había sido un año excelente para la cooperativa, puesto que a 31 de agosto había vendido un 7,3 por ciento más que en 2023, y finalmente, al cerrar el año, el incremento escaló hasta el 9 por ciento.

Los agricultores de Horsal están en estos momentos concluyendo sus campañas de verano, y preparando fincas e invernaderos para los cultivos de invierno.

La sociedad celebrará el sábado 18 de octubre su comida anual de confraternidad, una buena ocasión para compartir experiencias y brindar por un año que todo apunta a que será de récord.