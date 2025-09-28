Ensayo para el Certame Galego de Bandas en el Auditorio de Ribadumia

Bajo el nombre «Concerto de Outono», la sección infantil de la Banda Unión Musical de Meaño (BUMM) actúa en el Auditorio de Ribadumia a partir de las 18.30 a modo de preparación para su participación en el Certame Galego de Bandas de Música, a celebrar los días 18 y 19 en el Pazo da Cultura en Pontevedra.

Participarán dieciocho bandas repartidas en cinco categorías. En la infantil estará la formación meañesa, que competirá con la leonesa Banda Escola de Música de Vequellina de Órbigo y la Chikiband 2.0, de Xinzo de Limia.

Por tal motivo, la Banda Infantil de la Unión Musical de Meaño ofrece en el Concello de Ribadumia el mismo repertorio que interpretará en el Certame Galego.

Se trata de las piezas «Albodobre», «Mi primera rapsodia», de Sergio Rodríguez, y «Xoldra», compuesta por el sanxenxino Antón Caneda, trompista de la BUMM y director de la Banda Xuvenil de la Unión Musical de Meaño, con la que el pasado año conseguía el primer premio en el concurso autonómico.

La otra representación de la comarca arousana en el Certame Galego de este año es la de Banda Xuvenil de la Agrupación Músico-Cultura de Ribadumia y Banda Sinfónica Xuvenil de Caldas. En su categoría competirán con las bandas Municipal de A Estrada y Arca, de O Pino.

Estas bandas juveniles competirán por dos premios, de 1.500 y 750 euros, mientras que las infantiles se disputarán uno de 1.000 y otro de 500 euros.

En cualquier caso, cada una de las bandas participantes en el certamen percibirá mil euros solo por participar, además de ayudas al transporte para compensar el desplazamiento de ese día, a razón de 2 euros por kilómetro de autobús recorrido desde el punto de partida hasta Pontevedra.