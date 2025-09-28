La Diputación constata el aumento del turismo extranjero

El presidente de la Diputación, Luis López, se mostró exultante con motivo del Día Mundial del Turismo que se conmemoró en el palacete de las Mendoza de Pontevedra. «La temporada volvió a ser un auténtico éxito» para el turismo en Rías Baixas, con 700.000 visitantes en la provincia y un aumento del 4,25% del turismo internacional.

Continúa así el camino de crecimiento sostenible por el que el organismo provincial quiere seguir apostando con experiencias ligadas a la naturaleza, al deporte y la tecnología como la nueva aplicación móvil Rías Baixas Go que fue presentada en un acto con miembros de la Rede de Turismo Rías Baixas y profesionales del sector.

«Conmemoramos este día mundial del Turismo celebrando los extraordinarios datos de visitantes del verano en la provincia, dándonos la enhorabuena por el nuevo reconocimiento internacional que recibimos en Cannes y con el anuncio de una nueva herramienta para seguir promocionando y trabajando por un turismo sostenible y descentralizdo en las Rías Baixas», expuso el presidente López.

Durante el acto, tomaron la palabra profesionales de un sector que apuesta por la tecnología y la promoción de sus productos, como es el caso de María Joao Jacinto, integrante de la empresa ByAR que creó la aplicación Rías Baixas Go; o Maica Gómez, responsable del diseño de la mascota Batea -inspirada en el mejillón de las rías- y adscrita al colectivo de Artesanía de Galicia; o Damián Rey, responsable de Nuevas Tecnologías de la Diputación, quien pilotó el proceso. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la red de Oficinas de Turismo Rías Baixas, entre junio y agosto visitaron la provincia 700.000 personas.