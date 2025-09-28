Los decibelios de cabreo suben con los Conciertos del Marisco

La polémica y el enfado vecinal en torno a los Conciertos del Marisco sigue subiendo decibelios –nunca mejor dicho en este caso– a cuatro días de que comience la cita gastronómica más importante de España.

Por un lado se critica tanto el procedimiento de contratación de los artistas y bandas como el reparto del dinero destinado a esas actuaciones musicales. Y por otro, los residentes en el entorno de O Corgo, calle Hospital y otros puntos del centro urbano meco vuelven a censurar la ubicación elegida para la carpa, ya que «una vez más nos condenan a padecer ruidos insufribles y vulneran nuestro derecho al descanso».

Empezando por esto último, hay que recordar que el año pasado recogieron firmas para denunciar la situación generada, y el propio alcalde, José Cacabelos, acabó reconociendo los problemas y garantizó que no iban a repetirse.

Pero la realidad es tozuda, por eso están de vuelta y el cabreo vuelve a ser generalizado un año después.

De ahí que los vecinos hayan vuelto a recoger firmas exigiendo la adopción de medidas «que hagan posible la convivencia entre los espectáculos musicales y nuestro derecho fundamental al descanso».

Una cuna y una cama «al lado» de la carpa de conciertos. / FdV

En el escrito sometido a firma y avalado ya por un centenar de ciudadanos, dicen temer «volúmenes exageradamente altos y actuaciones hasta altas horas de la madrugada que son nocivos y completamente innecesarios, haciendo imposible residir en nuestras viviendas» durante la Festa do Marisco.

Explican los organizadores de esta campaña que se han centrado en el volumen y los horarios «sin plantearnos en ningún momento el rechazo a la ubicación de la carpa de conciertos a 10 metros de nuestros domicilios porque después de lo sucedido el año pasado pensamos que no iba a volver a suceder lo mismo».

Más de lo mismo

Pero ha ocurrido. La carpa vuelve a estar en el mismo lugar, solo separada de los domicilios por una carretera y sus aceras, lo cual es considerado por el vecindario «una bofetada que no te esperas y nos hace estar indignados con el alcalde, que hace lo que le da la gana después de montar una cortina de humo diciendo que iba a regular el funcionamiento de la carpa cafetería» del recinto ferial.

La proximidad de las carpas a las viviendas salta a la vista. / FdV

«Parece que da igual lo que digamos los vecinos porque es todo un mando y ordeno, lo cual nos desconcierta, nos preocupa y hace que nos sintamos absolutamente ignorados», proclaman.

«Aún por encima, el alcalde no tiene atención al público y nadie puede reunirse con él ni pedirle explicaciones sobre nada –denuncian–, porque dice que no está disponible y que todo su tiempo se dedica a organizar la Festa do Marisco».

Frente a esta «política de hechos consumados», y dejando claro que no están en contra de la fiesta ni de los conciertos, dado que «en O Grove muchos vivimos del turismo y nos viene bien que haya movimiento en el pueblo», los damnificados aseguran que «hay formas de hacer las cosas, y desde luego no es de esta manera».

Intolerable

Muy por el contrario, «resulta intolerable que nos hagan lo mismo que el año pasado y nos coloquen la carpa de conciertos a diez metros de nuestras camas, la cuna de nuestros niños y nuestros salones, dado el problema de salud pública e incluso los daños materiales que esto genera a causa de las vibraciones y el exceso de decibelios, como ya se demostró el año pasado».

Algo que lleva al vecindario a ironizar diciendo que «el alcalde no dejó que se hiciera el festival Son do Mar detrás de la lonja y él coloca los conciertos pegados a las viviendas».

La polémica carpa de conciertos. / FdV

Ante lo cual, y dado que la carpa ya está instalada, aseguran que «si se controlan horarios y volumen y se busca una ubicación idónea para los conciertos, la convivencia es posible, y prueba de ello es que el pasado verano las fiestas del Carmen resultaron mucho más llevaderas».

Pero si se pone el escenario de los Conciertos del Marisco «a la puerta de nuestras casas no hay convivencia posible, dado que nos obligan a soportar el ruido desde las cinco de la tarde, cuando empiezan las pruebas de sonido, hasta que finalizan las actuaciones; incluso hasta mucho después, dado que los problemas continúan con la gente que sale ‘perjudicada’ de la fiesta y monta escándalos en la calle, aprovechando que no tenemos Policía Local que lo evite».

Recuerdan también que cuando se quejaron el año pasado «nos dijeron que poner la carpa de conciertos en la plaza de O Corgo era solo una prueba, y resulta que después de comprobarse que aquello fue un desastre vuelven a ponerla en el mismo sitio».

La Festa do Marisco de O Grove, esta mañana. / Concello do Grove

Sospechando que esto de deba a «intereses económicos, para no tener que pagar el canon en el puerto», los denunciantes esgrimen que «vienen grupos y equipos de sonido muy potentes, y eso no hay quien lo pare, de ahí que el año pasado algunos espectadores se fueran de los conciertos por no poder soportar el exceso de ruido y que algunos conductores notaran como temblaban sus coches al pasar al lado de la carpa».

Buscan sonómetro

Dicho de otro modo, que «si estuviera lejos de las casas y controlaran el volumen sería soportable, pero de este modo es imposible», de ahí que intenten conseguir un sonómetro para realizar las mediciones oportunas en cuanto comiencen los conciertos y proceder en consecuencia.

Por eso terminan diciendo que «si el alcalde quiere hacer de la Festa do Marisco un macrofestival tiene que buscar otra ubicación y salir de O Corgo».

Por cierto, que «esa carpa ya queda instalada para el festival Nos Seus Pés, y eso supone más conciertos una vez finalizada la fiesta, por lo que nos quitan nuestro derecho al descanso desde septiembre hasta noviembre, después de la fiesta de San Martiño».

Uno de los conciertos del año pasado. / FdV

Como se decía antes, junto a estas quejas de unos vecinos que piden que se respete su derecho al descanso, defendiendo así «nuestra salud física y mental», están las denuncias públicas relacionadas con la contratación de los grupos, que es algo que estudia la oposición municipal y censuran diferentes empresarios.

Contrataciones

Estos últimos creen que el regidor «se burla de la gente y la oposición, porque estaba obligado a convocar un concurso público, dada la gran cantidad de dinero que está en juego y porque recibió una subvención de la Xunta».

Pero lo que hizo «fue publicar el jueves, a una semana del comienzo de la fiesta, la relación de artistas contratados y sus cachés, cuando ya los había anunciado semanas antes».

La pasada edición de la fiesta. / FdV

Aducen que «al adjudicarlos directamente, el alcalde se justificó diciendo que no estaba previsto que fuera a presentarse oferta alguna, tomando así la decisión de ‘invitar’ a una promotora que resulta que ya cerró a los artistas hace tiempo».

Lo que quieren decir es que «si cualquier otro promotor se hubiera querido presentar no podría haberlo hecho porque el contrato con la empresa I-radia Crea ya estaba firmado».

«Presentaron a los protagonistas de los conciertos el día 5 y dos semanas después anunciaron la adjudicación sin saber si alguien quería presentarse al concurso o no», insisten.

Quienes así se posicionan asumen que «esto puede ser legal, pero no es ético, porque lo que hizo el alcalde fue anunciar primero los conciertos y decir semanas después que procedía a invitar a una empresa para que los gestiones».

Es decir, lo mismo que sucedió con el puesto de venta de pulpo, «pero en este caso se hizo un concurso público que quedó desierto y después el alcalde buscó a un proveedor, y sin embargo, con los conciertos no hizo concurso público alguno».

A mayores, hay promotores musicales, como el grovense Virvi Fraga, que explican que «la cultura en este país tiene incentivos para sufragar el caché del artista, el sonido y todo lo demás, aplicándose deducciones fiscales del 21%, es decir, que si me gasto 100.000 euros el Gobierno de España me devuelve 21.000, pero el ayuntamiento, por ser un ente público, no tiene esas deducciones».

La prueba de paddle surf disputada ayer. / FdV

Esto supone, a su juicio, que «el Concello paga a la productora 174.000 euros que, con sonido, luz y demás, se van a 220.000, por lo que hay en torno a 55.000 euros de retorno que se van a esa empresa, lo que, sumando lo que cobra del ayuntamiento más esos 55.000 supone en torno a los 80.000 euros de beneficio».

Ante esto, «si hubieran sacado una plica específica podrían obligar a reinvertir parte de las deducciones fiscales , como hacemos otras productoras en muchos ayuntamientos».

Así se escriben los días previos de la Festa do Marisco, que ayer ofrecía su primer trofeo de paddle surf, celebrado en la playa de Peralto y deslucido por la lluvia. Para hoy se anuncia la tradicional carrera popular del evento gastronómico.