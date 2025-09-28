La Coral Rosalía de Castro de Vilagarcía celebró ayer su 40 aniversario con un concierto en el Auditorio Municipal que rozó el lleno para la celebración. Con entrada gratuita, la Coral ofreció un repertorio sorpresa, que incluía alguna canción nueva, pero no faltaron algunas muy conocidas para el público. En la celebración, la Coral no estuvo sola, ya que también participaron otras formaciones de Vilagarcía y la comarca como Voces Amigas, Savia Nova, Añoranza y la academia de baile Nydia. Tampoco faltaron varios integrantes de la corporación municipal, entre ellos, el alcalde, Alberto Varela. Durante estos 40 años, la Coral Rosalía de Castro ha participado en multitud de certámenes por toda la geografía gallega, llevando el nombre de Vilagarcíay mostrando el buen hacer musical que siempre ha tenido la entidad desde su nacimiento.

La Coral de Vilagarcía celebra sus 40 años ante un Auditorio a rebosar