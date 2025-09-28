Comienza la dotación de pluviales en la humanización de la calle Herminia Fariña

Comenzaron en el centro de Meaño las obras del nuevo trazado de la calle de Herminia Fariña, ya cortada al tráfico rodado y que da acceso al CEIP As Covas, centro de salud y el Centro Rural Polivalente de la Tercera Edad.

Las obras, ejecutadas por la firma pontevedresa Caldevergazo, comenzaron por la parte alta, retirando el aglomerado del vial anterior y empezando a disponer nueva tuberías de residuales y pluviales que discurrirán por el centro de la calle.

En aras a la seguridad, la zona se encuentra vallada en todo su perímetro, permitiendo el libre trabajo con maquinaria y dejando una zona acotada para la subida y bajada a pie de los alumnos del CEIP As Covas. De cumplir lo pactado por concurso se prevé que las obras estén culminadas a mediados de noviembre.

La Rúa Herminia Fariña es un vial de 210 metros de longitud que sube desde el centro de Meaño hasta el CEIP As Covas y que carece de otra salida. De hecho, la oposición ha criticado desde la gestación de este proyecto en 2022 que no sea más ambicioso para dotar al trazado de una salida alternativa que lo tornaría más operativo.

Se queda con el mismo trayecto que el existe en la actualidad, si bien ampliándolo y humanizándolo. Para ello, previamente, se hizo necesario la expropiación de 268 metros cuadrados de suelo urbano, lo que supuso a las arcas municipales el desembolso de 36.862,25 euros, entre los cuatro propietarios afectados.

En este nuevo proyecto se mantendrá el doble sentido de circulación y se construirán aceras por los dos lados, de entre 2,5 y 5,50 metros de ancho.

Esta última medida afectará al tramo alto en las inmediaciones del CEIP As Covas, e incluirá un graderío de piedra para ofrecer descanso al viandante. En esa parte alta, la acera estará separada de la calzada por una banda ajardinada que contribuirá a humanizar el espacio.

Eso sí, con esa humanización pasará a reducirse el área de estacionamiento de vehículos en todo el vial, eliminando la actual disposición que existe en batería en la parte alta y limitándose solo a contados estacionamientos en línea por un único lado.

Como alternativa se propone el estacionamiento rotativo cada 20 minutos en la zona, para necesidades puntuales, lo cual deberá vigilar la Policía Local.

Por lo demás, la solución para la calle pasa por una plataforma única, con tráfico sosegado, limitado a 20 kilómetros por hora. Las aceras tendrán un firme en base a hormigón desactivado, la calzada de vehículos será de hormigón impreso y en los tres pasos de peatones elevados el firme estará pigmentado de color ocre.