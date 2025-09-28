La cantera de Cea sigue a la espera de definir un futuro perdido entre los papeles

La antigua cantera de Cea sigue siendo, a día de hoy, un espacio marcado por la incertidumbre. Con más de 20 metros de profundidad y un difícil acceso, el enclave plantea problemas de seguridad —ya se han producido episodios de caídas de animales, con perros que perdieron allí la vida— y mantiene en vilo a la Comunidad de Montes, que reclama una actuación urgente para darle un futuro diferente a su actual presente.

Hace más de dos años se diseñó un proyecto de recuperación que pretendía cerrar progresivamente el espacio mediante un sistema de sellado con tierra y escombros procedentes de otras canteras. A esta iniciativa se sumaba un planteamiento más ambicioso: la creación de una gran balsa de agua, que podría servir como recurso estratégico en situaciones de emergencia, como cortes en el suministro o incendios forestales. La idea fue respaldada en su día por la empresa Granitos Fernández, concesionaria de la cantera, pero el plan nunca pasó de los papeles al no contar con la aprobación definitiva del departamento de la Xunta de Galicia encargado de autorizar este tipo de actuaciones.

En la actualidad, la concesión ya no está en manos de aquella empresa, sino de otra del sector con sede en Saiar. Sin embargo, el cambio de titularidad no ha traído avances significativos. Al contrario, la situación se encuentra en un punto muerto administrativo y legal, con la intervención de una abogada que trata de desatascar los permisos necesarios para que el proyecto pueda ponerse en marcha.

La cantera ha registrado recientemente la caída que le costó la vida a un perro. / Iñaki Abella

El plan contemplaba también la humanización del entorno, con el objetivo de integrar la cantera en el paisaje de Cea y reducir los riesgos de seguridad que conlleva mantener un espacio abierto de esas características. Para la Comunidad de Montes, se trata de un asunto prioritario: «Insistiremos por todos los medios ante la Xunta para poder avanzar en el proyecto», subrayan sus representantes, que ven en la actuación no solo una oportunidad de regeneración ambiental, sino también una manera de convertir un problema en un recurso para el vecindario.

Mientras no haya una resolución, la cantera de Cea seguirá siendo un espacio degradado, a medio camino entre la explotación y la oportunidad de futuro. Un enclave que simboliza la necesidad de coordinación entre administraciones, concesionarias y comunidades locales para poder transformar un riesgo en un bien común. El vecindario insiste en que no puede permitirse que el proyecto caiga en el olvido, porque de su ejecución depende tanto la seguridad de la zona como la posibilidad de generar un nuevo espacio útil para la comunidad.

La solución sigue en punto muerto y la actualidad sitúa a la cantera como un lugar que no invita a visitas por la seguridad.