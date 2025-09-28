Arde el extractor de una vivienda en Cambados

Efectivos de Bombeiros do Salnés, Policía Local y Emerxencias Cambados intervinieron ayer en el incendio de un extractor de cocina en una vivienda en Cambados. Todo ocurrió sobre las 15:47 horas, cuando un particular alertó al 112 de que se estaba quemando el extractor de un piso en la plaza Ramón Cabanillas de Cambados, siendo movilizados los Bombeiros. A su llegada, el fuego ya había sido extinguido por lo que se centraron en airear la vivienda antes de dar por concluida la emergencia.

En la villa del albariño también se registró un accidente de sin heridos pero si con cuantiosos daños materiales. El siniestro tuvo lugar en la PO-550 a su paso por la rotonda de Vilariño, donde la conductora del vehículo perdió el control y acabó chocando con una farola. Las dos ocupantes del vehículo salieron ilesas y no necesitaron ser trasladadas.