La ANPA de Rubiáns suma el comercio de Vilagarcía a sus reivindicaciones

La ANPA del CEIP Plurilingüe de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, continúa con sus movilizaciones reclamando un horario justo y una jornada lectiva digna para sus hijos. En esa reivindicación han encontrado como aliada a la asociación de comerciantes Zona Aberta, en cuyos establecimientos se van a colocar carteles reclamando que se acabe con la problemática que vienen arrastrando desde hace casi dos décadas.

La ANPA comenzó a denunciar la situación hace cinco meses sin que por parte de la Xunta se atendiese ninguna petición. El colectivo considera que la próxima expiración de la licitación con la empresa actual de transportes es «el momento adecuado para que se resuelva una situación que tiene fácil solución, pero hemos recibido la negativa por respuesta y, tras varias movilizaciones e instancias presentadas, seguimos sin que se resuelva la situación».

Las diferentes movilizaciones que se han llevado a cabo han contado con el apoyo de diferentes sectores de Vilagarcía, entre ellos, Zona Aberta que «nos mostró su apoyo y colaboración en la campaña de difusión y denuncia de nuestra situación, procediendo a la colocación de los carteles en señal de apoyo a nuestra causa en todos los comercios y locales hosteleros del municipio».

Desde la ANPA agradecen ese respaldo y colaboración que la asociación «nos ha prestado en todo momento, así como la colaboración del Concello y de otros partidos políticos y colectivos», animando a todas las personas que se quieran sumar a la iniciativa «a ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales». Insisten en que el único objetivo es «un horario justo y una jornada lectiva digna para nuestros hijos, algo muy fácil de entender para todos».