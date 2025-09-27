Trabanca Badiña se resiste a perder la fiesta de San Miguel
Los vecinos se conjuran para conservar la celebración
M. Méndez
La lluvia hizo que la celebración que, a modo de romería, iba a celebrarse en los jardines del Doctor Carús, tuviera que ser trasladada al local social de Trabanca Badiña, situado a escasos metros.
Fue esta tarde, con motivo de la celebración de la fiesta en honor a San Miguel, este año más discreta que de costumbre, pues ya no hay una comisión que se ocupe de ello.
Pero los vecinos se pusieron de acuerdo para organizar algunas actividades, y el resultado fue el «serán» desplegado hoy mismo, con actuaciones musicales y venta de pulpo «á feira», empanadas variadas y bocadillos de chorizo.
Financiado por la asociación de vecinos, este encuentro sirvió de aperitivo a las actividades preparadas por cinco voluntarios y todos aquellos que les entregaron donativos para honrar a San Miguel.
Así, entre mañana y el lunes se ofrecerá también una fiesta infantil, una alborada con dos grupos, misa cantada por la coral Amencer, procesión, sesión vermú con empanada gratis y actuación de un dj.
