Trabanca Badiña se resiste a perder la fiesta de San Miguel

La lluvia hizo que la celebración que, a modo de romería, iba a celebrarse en los jardines del Doctor Carús, tuviera que ser trasladada al local social de Trabanca Badiña, situado a escasos metros.

Fue esta tarde, con motivo de la celebración de la fiesta en honor a San Miguel, este año más discreta que de costumbre, pues ya no hay una comisión que se ocupe de ello.

Un vecino preparando chorizos. / FdV

Pero los vecinos se pusieron de acuerdo para organizar algunas actividades, y el resultado fue el «serán» desplegado hoy mismo, con actuaciones musicales y venta de pulpo «á feira», empanadas variadas y bocadillos de chorizo.

Financiado por la asociación de vecinos, este encuentro sirvió de aperitivo a las actividades preparadas por cinco voluntarios y todos aquellos que les entregaron donativos para honrar a San Miguel.

Así, entre mañana y el lunes se ofrecerá también una fiesta infantil, una alborada con dos grupos, misa cantada por la coral Amencer, procesión, sesión vermú con empanada gratis y actuación de un dj.