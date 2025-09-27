Ravella vincula su «modelo de ciudad» a un presupuesto de 39,4 millones de euros

El gobierno socialista de Vilagarcía desmenuzó esta mañana el borrador del presupuesto municipal para el ejercicio en curso, que pretende aprobar en el pleno de la Corporación la semana que viene, con el apoyo de, al menos, el BNG.

Un documento económico que Ravella considera «realista», capaz de atender las principales necesidades sociales de la localidad, centrado en las inversiones y con una reducida carga impositiva para los ciudadanos que, por si fuera poco, mantiene la deuda municipal muy por debajo de los límites legales establecidos.

De ello dieron cuenta el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Hacienda, Luz Abalo, quienes se encargaron de dar a conocer los pormenores de este proyecto económico que equilibra gastos e ingresos en 39,4 millones de euros.

Un presupuesto «equilibrado que cumple con el principio de estabilidad presupuestaria, está dentro del límite de la regla de gasto y de deuda financiera, presenta un ahorro neto positivo y cumple con el principio de sostenibilidad financiera».

Respecto a los desembolsos previstos, es de destacar «la inversión social», que crece un 17,22% y se eleva por encima de los 4,5 millones de euros.

La presentación del proyecto económico. / FdV

Una aportación extra de 667.000 euros respecto a 2024 que va a permitir afrontar el nuevo contrato de ayuda a domicilio y reforzar la colaboración con todo tipo de colectivos.

En este apartado aparecen también las becas para estudiantes, que ascienden hasta 150.000 euros, tal y como ayer destacaron Varela y Abalo.

Otros gastos a asumir son los derivados de la próxima adjudicación del servicio de limpieza de instalaciones municipales, el de Sogama y limpieza viaria, que suman más de un millón de euros.

Hablando de gastos, Ravella aprovecha para presumir de que los correspondientes a órganos de gobierno «no varían».

Retraso justificado y aprobación necesaria El presupuesto de Vilagarcía para este año va a aprobarse cuando está a punto de finalizar el ejercicio. Un retraso que la concejala de Hacienda achaca, por ejemplo, a la tardanza en el reparto de la Participación en los Ingresos del Estado, que no se efectuó hasta junio. Pero no es la única justificación esgrimida por la edil, quien para justificar el retraso acumulado en la presentación de las cuentas también se refirió a la llegada al Concello de un nuevo interventor, «quien precisó de un período de adaptación a la maquinaria administrativa municipal». Sea como fuere, y aplicando el dicho de que más vale tarde que nunca, la representante del ejecutivo vilagarciano defendió la necesidad de sacar adelante el presupuesto de 2025, para de este modo «hacer frente a los cambios en los gastos corrientes, especialmente en lo que se refiere al Servizo de Axuda no Fogar, que precisa de 500.000 euros más, y a la subida de la tasa de Sogama para la gestión de la basura».

Otro apartado no menos importantes es el de inversiones propias, que asciende a tres millones de euros para una treintena de actuaciones , como ya se avanzaba hace días.

«Destaca el plan de asfaltados, pero también la ejecución de numerosas obras que no suponen un euro de esfuerzo fiscal a los vilagarcianos y se van dedicar al mantenimiento de la ciudad», presume un Alberto Varela que aprovecha para lanzar una pulla a toda la oposición animándola a arropar este documento económico.

Más que movilidad

El mismo que, al «apostar por los servicios sociales, también forma parte de nuestro modelo de ciudad, que va mucho más allá de intervenir en accesibilidad o movilidad de calles y plazas», remarcó la responsable de Facenda.

Tanto ella como el alcalde insistieron así en la defensa de un proyecto presupuestario «realista; acorde con la realidad social y económica del Concello».

Una propuesta «en la que hemos incrementado los ingresos manteniendo una salud financiera que permite al Concello llevar a cabo sus políticas sin depender de la tutela de Administraciones superiores», asegura el gobierno.

Dicho lo cual, y tras remarcar que tiene el informe técnico favorable de Intervención, Luz Abalo y Alberto Varela agradecieron la colaboración mostrada por el BNG durante la negociación de las últimas semanas y definieron el presupuesto a aprobar el jueves como fruto de «un proceso de escucha de los diversos colectivos de Vilagarcía en múltiples reuniones desarrolladas durante todo el año».