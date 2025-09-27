Ravella destina 344.000 euros a activar su plan de asfaltados

El Concello de Vilagarcía ha adjudicado 344.000 euros de los lotes uno y dos del plan de asfaltados, con actuaciones repartidas por toda la ciudad. La empresa Marconsa cuenta con un presupuesto de 286.000 euros para reparaciones en nueve vías, mientras que Covsa hará lo propio en otras tres carreteras por 58.000 euros.

La actuación más cuantiosa, la del lote 2 (Marconsa), contempla el arreglo de accesos muy utilizados como son el del Hospital do Salnés desde la N-640, o la rotonda de O Cavadelo. También se actuará en las calles San Andrés (Carril), Fondo da Vila (Trabanca Sardiñeira), Ramón Martínez (O Piñeiriño), Adolfo Pedrido, Feal y Marxiada, en Sobradelo, y en Fonte de Faxilde. También se instalarán reductores de velocidad en algunas zonas y se ampliará la red de pluviales (Marxiada) y fecales (Feal). El plazo de ejecución es de tres meses.

En el lote 1 (Covsa) se actuará en la calle Fontecarmoa y en travesías de Rosalía de Castro. Será una renovación del firme, pero también se aprovechará para instalar badenes reductores de velocidad y se pintará la señalización horizontal con un plazo de ejecución de un mes.

Entre los trabajos ya iniciados en este sentido en Vilagarcía están la reparación del talud del parque Enrique Valdés Bermejo y, a mediados de semana, arrancará el saneamiento de la calle Rosalía de Castro.