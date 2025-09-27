El PP de Cambados critica que el cuatripartito discrepe sobre el antiguo asilo

El PP de Cambados considera que las discrepancias del cuatripartito sobre el papel del Concello en el futuro del asilo, una vez vendido, forman parte de una lista de «diferencias y desacuerdos constantes».

Su portavoz, Sabela Fole, enumeró el intento fallido de subir e l IBI, el pago de facturas de una modificación de crédito, los usos de la plaza de Fefiñáns y la comisión de seguimiento del pacto pedida por el BNG y que nunca se convocó.

«Solo están de acuerdo en que no están de acuerdo», añadió Fole, quien considera que los socios viven en un «conflicto permanente» y tienen «enfrentamientos internos que, en muchos casos son públicos, e impiden el avance del Concello y la adecuada atención a los vecinos y lastran gravemente el futuro de Cambados», añadió.

De la postura del BNG, que se niega al cambio urbanístico necesario para que sea un hotel, dice que es una «cerrazón por algo que no se va a producir», y sobre Pode, ve «ridículo» que diga que está de luto: «Hay que afrontar la realidad de las cosas y sacar los temas adelante».