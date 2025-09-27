Empieza la obra del nuevo tramo de senda peatonal de As Sinas

La Diputación de Pontevedra empezó esta semana las obras para crear un nuevo tramo de senda peatonal en la EP-9702, a su paso por As Sinas, destinando 120.000 euros. Se trata de 700 metros e incluye la mejora del drenaje.

Los trabajos fueron visitados por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la diputada de Infraestruturas, Belén Cachafeiro, y su compañero Javier Tourís.

El regidor destacó que este proyecto permite sumar un tramo más a ese sueño de que todo el litoral de O Salnés sea transitable mediante sendas, desde Carril hasta O Grove: el Camino de la Costa. Propiciando en este caso que los peregrinos de la Variante Espiritual de O Salnés del Camino de Santiago que no quieran coger el barco, puedan circular con más seguridad en esta parte hacia Vilagarcía.

Asimismo agradeció la inversión, asegurando que el anterior gobierno socialista «marginó a los Concellos del PP» y que vivieron «ocho años de parón, así que ahora las actuaciones van a toda velocidad». Y es que según el popular, el actual Ejecutivo actúa de una manera diferente. En este sentido, Tourís destacó que la institución va a contar con el mayor presupuesto de su historia y esto se notará en los concellos. «Estamos llegando a todos», apuntó Cachafeiro.