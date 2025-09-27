O Grove se levanta contra las invasoras

El campamento de voluntariado «A Terra que habita no mar 2025» ha retirado más de 1.400 kilogramos de especies invasoras en la península de O Grove.

Esta iniciativa de compromiso ambiental y de acción directa ha actuado contra una de las preocupaciones más graves que afectan a los ecosistemas de la costa.

Frenar la expansión de invasoras como la uña de gato y el plumacho de la Pampa ha sido el principal objetivo del campamento desde el pasado 15 de septiembre.

Once integrantes han participado en este proyecto que se extendió hasta el día de ayer.

El grupo de «A Terra que habita no mar». / FdV

Este grupo de voluntarios, formado en su mayoría por jóvenes gallegos, aunque con presencia internacional de Italia, Alemania, República Checa y Francia, ha conseguido «resultados extraordinarios frente al problema de expansión de la carpobrotus edulis y de la cortaderia selloana», aseguran desde la organización sobre las dos especies invasoras que colonizan las playas y desplazan la flora autóctona de la zona.

Los 1.451 kilogramos retirados del litoral de O Grove se dividen en: 443 kilogramos de plumacho de la Pampa, 925 kilogramos de uña de gato y otros 83 de restos de basura.

En los espacios en los que se retiró la cortaderia selloana actuará la asociación Galicia Ambiental desde el mes de abril durante la Semana Ibérica de Especies Invasoras, como viene realizando los tres últimos años, «eliminando la planta con el objetivo de erradicar la especie de la península de O Grove», explican.

Durante estas semanas, los participantes contaron con la supervisión y ayuda del personal autorizado del Concello de O Grove junto a los monitores ambientales del camping Os Fieitás, «que garantizaron que el trabajo se realizara de forma segura y eficaz», sostiene la organización.

Recuperar la flora autóctona

La retirada de estas especies invasoras no es una cuestión meramente estética. El objetivo principal de estas iniciativas pasa por recuperar el espacio vital para la flora autóctona de O Grove, protegiendo los ecosistemas costeros y frenando la pérdida de biodiversidad en la zona.

«Estas acciones suponen un impacto directo sobre el entorno, pero también generan conciencia social», argumentan desde Galicia Ambiental.

«Cada planta invasora retirada es un paso hacia la conservación de la naturaleza, y cada kilo eliminado simboliza la voluntad de defender un patrimonio común», exclaman.

La cortaderia, muy presente. / Iñaki Abella

El Concello de O Grove y la asociación Galicia Ambiental encadenan tres años colaborando en la lucha contra este tipo de especies invasoras.

Este proyecto está suponiendo la erradicación de gran parte del plumacho de la Pampa en la zona sur de la península meca.

Para este año prevén «conseguir disminuir la extensión de la planta en un ochenta por ciento». Se comenzará por la parte norte de la península, lo que supone «un importante esfuerzo económico y ambiental para alcanzar su erradicación total en O Grove».